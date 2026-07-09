Policjanci zabezpieczyli ponad 2,5 kilograma narkotyków ukrytych w food trucku Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. W trakcie przeszukania food trucka oraz posesji funkcjonariusze ujawnili ponad 2,5 kilograma narkotyków oraz blisko tysiąc tabletek MDMA. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wpadli na trop mężczyzn, który w food tracku na wynajmowanej posesji mógł przechowywać narkotyki. 7 lipca 2026 roku we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu.

Czynności prowadzone były przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz przewodnika z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków.

Podczas przeszukania posesji oraz zaparkowanego na niej food trucka policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko tysiąc tabletek MDMA, blisko 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz środki pieniężne w kwocie 7840 zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję różnego kalibru, kilka telefonów komórkowych oraz nośniki danych.

W trakcie przeszukania jednego z pojazdów znajdujących się na wynajmowanej przez mężczyznę posesji funkcjonariusze ujawnili również krótkofalówkę, toporek, maczetę oraz dwa pojemniki z gazem pieprzowym.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem dalsze czynności procesowe, a następnie osadzono w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu oraz nielegalnego posiadania amunicji. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.