Strzelał z wiatrówki w okna mieszkania. 42-latek z zarzutem Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Pucka zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu puckiego, który uszkodził szybę w oknie jednego z mieszkań w Strzelnie strzelając w nie z wiatrówki. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Straty oszacowano na 3800 złotych.

Do zdarzenia doszło 7 lipca br. w Strzelnie. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna stojąc na zewnątrz budynku, strzelał z wiatrówki w kierunku okna mieszkania. W wyniku tego uszkodzona została szyba, a właścicielka oszacowała straty na 3800 złotych.

Policjanci zajęli się sprawą i jeszcze tego samego dnia ustalili, a następnie zatrzymali 42-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dwa pistolety pneumatyczne należące do sprawcy.

Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Takie zachowania są nie tylko nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Strzelanie w kierunku budynków mieszkalnych może prowadzić do zniszczenia mienia, ale też wywoływać u mieszkańców poczucie zagrożenia i obawę o własne bezpieczeństwo. Dlatego każdy sygnał o podobnych sytuacjach traktujemy poważnie i zdecydowanie reagujemy.