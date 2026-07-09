Mieli zamontować panele fotowoltaiczne, a doprowadzili klientkę do utraty blisko 40 tysięcy złotych Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze dzięki pracy operacyjnej oraz analizie zgromadzonego materiału dowodowego ustalili i rozliczyli trzech mężczyzn podejrzanych o serię oszustw, których ofiarą padła mieszkanka Jeleniej Góry. Podejrzani, wykorzystując zaufanie kobiety oraz dostęp do jej komputera, podczas wykonywania prac przy montażu paneli fotowoltaicznych i prac ogrodowych, doprowadzili ją do strat sięgających blisko 40 tysięcy złotych. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów. Teraz za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 18 zarzutów trzem 24-letnim mieszkańcom Jeleniej Góry podejrzanym o serię oszustw.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni działali w okresie od 20 listopada 2024 roku do 13 lutego 2025 roku. W tym czasie wykonywali u mieszkanki Jeleniej Góry prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych oraz pomagali jej w pracach ogrodowych. Wykorzystując nieuwagę kobiety oraz dostęp do jej komputera, bez jej wiedzy i zgody dokonywali operacji na rachunku bankowym.

Podejrzani przelewali pieniądze z konta pokrzywdzonej na własne rachunki bankowe oraz konto Totalizatora Sportowego. Ponadto, posługując się jej danymi osobowymi, zawierali umowy pożyczek, narażając ją na kolejne zobowiązania finansowe.

W wyniku ich przestępczego działania mieszkanka Jeleniej Góry została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę blisko 40 tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili trzem podejrzanym łącznie 18 zarzutów dotyczących oszustw. Teraz trzej 24-latkowie odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.