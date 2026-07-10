Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali kolejnego "odbieraka" Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki determinacji i skrupulatnej pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, którzy na co dzień zajmują się zatrzymywaniem sprawców przestępstw, kolejny „odbierak” nie uniknie odpowiedzialności. 55-latek jest podejrzany o odebranie ponad 40 tysięcy złotych od oszukanej mieszkanki powiatu rzeszowskiego. Najprawdopodobniej tego samego przestępstwa dopuścił się wobec dwóch innych osób z Podkarpacia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

W piątek 26 czerwca, z dyżurnym miejskim skontaktował się mężczyzna, który poinformował go, że jego mama najprawdopodobniej została oszukana. Zmanipulowana 68-latka, wierząc, że pomaga swojej córce, która miała spowodować wypadek, przekazała ponad 40 tysięcy złotych, nieznajomemu mężczyźnie, który przyszedł po nie do jej domu.

Powiadomieni o wszystkim policjanci przystąpili do pracy. Śledczy przyjęli od pokrzywdzonej kobiety zawiadomienie, a funkcjonariusze wydziału kryminalnego gromadzili materiał dowodowy. Jego analiza, skrupulatna i drobiazgowa praca doprowadziła ich do wytypowania osoby, mającej związek z tym przestępstwem.

Funkcjonariusze z komendy miejskiej w Rzeszowie, przy wsparciu mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w miniony czwartek na ternie województwa mazowieckiego, zatrzymali 55-letniego mieszkańca Krakowa.

W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie gotówkę w kwocie 114 tysięcy złotych oraz 700 euro. Jak ustalili, kilka godzin wcześniej pieniądze te odebrał od dwóch oszukanych osób z Podkarpacia. 55-latek został przewieziony do komendy miejskiej w Rzeszowie. Już w trakcie wstępnego rozpytania przyznał się do odebrania pieniędzy od seniorki z powiatu rzeszowskiego.

Postępowaniem w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 40 tysięcy złotych na szkodę 68-latki, zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy miejskiej. Na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawili zatrzymanemu 55-latkowi zarzut oszustwa. Podejrzany, do zarzucanego mu czynu przyznał się częściowo i złożył wyjaśnienia.

Akta postępowania śledczy przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o zastosowanie wobec 55-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora.

Najprawdopodobniej w najbliższym czasie zatrzymany usłyszy kolejne zarzutu dotyczące oszustw na szkodę dwóch mieszkańców Podkarpacia. Funkcjonariusze sprawdzają także inne podobne przestępstwa, do których doszło na terenie kraju.