Blisko 500 zarzutów i 600 tysięcy złotych strat. Akt oskarżenia przeciwko oszustom z punktów opłat Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Śledczy zakończyli aktem oskarżenia postępowanie dotyczące oszustw, do których doszło w punktach opłat działających na terenie Świętochłowic, Zabrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju. 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju oraz 53-letni mieszkaniec Sosnowca przyjmowali od pokrzywdzonych pieniądze przeznaczone na opłaty różnych rachunków, jednak środki te nie trafiały do odbiorców. Straty wyniosły blisko 600 tysięcy złotych. Oboje usłyszeli łącznie blisko 500 zarzutów.

W lipcu ubiegłego roku apelowaliśmy do osób, które mogły zostać oszukane podczas dokonywania wpłat w punktach opłat działających na terenie Świętochłowic, Zabrza, Bytomia i Jastrzębia-Zdroju o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę. Zgłoszenia pokrzywdzonych oraz przeprowadzone przez mundurowych czynności pozwoliły na ustalenie pełnej skali przestępczego procederu.

Zakończone śledztwo wykazało, że 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju oraz 53-letni mieszkaniec Sosnowca prowadzili punkty obsługi kasowej i przyjmowali od klientów gotówkę przeznaczoną na opłacenie różnych rachunków. Pieniądze te jednak nie były przekazywane przez nich dalej do odbiorców wskazanych przez pokrzywdzonych. Łączna wartość strat poniesionych przez wpłacających wyniosła około 600 tysięcy złotych.

W toku śledztwa podejrzanym przedstawiono łącznie blisko 500 zarzutów za popełnione oszustwa.

Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia, a na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenie majątkowe na kwotę przekraczającą 350 tysięcy złotych.