Cicha bohaterka z siedleckiej komendy. Policjantka podarowała dziecku szansę na życie Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Nie każda służba odbywa się w mundurze i na ulicy. Czasem największą pomoc można nieść w zupełnie inny sposób. Sierż. Milena Romańczuk z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach została dawcą komórek macierzystych i dała szansę na życie kilkuletniemu dziecku leczonemu w Indiach. Jej historia pokazuje, że jeden gest może odmienić czyjeś życie i zachęca do tego, by dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku.

Wśród policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach mamy cichą bohaterkę. Sierż. Milena Romańczuk kilka tygodni temu oddała komórki macierzyste dla osoby potrzebującej przeszczepu. Dzięki jej decyzji szansę na dalsze życie otrzymało dziecko poniżej piątego roku życia, leczone w Indiach.

Historia tej wyjątkowej pomocy rozpoczęła się około 10 lat temu, kiedy policjantka zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Jak sama przyznaje, nigdy nie przypuszczała, że pewnego dnia otrzyma telefon z informacją o zgodności genetycznej z osobą oczekującą na przeszczep.

Taki telefon zadzwonił w lutym tego roku. Okazało się, że znalazł się jej „bliźniak genetyczny” - osoba, której mogła podarować szansę na życie. Po przejściu szczegółowych badań i niezbędnej procedury została zakwalifikowana jako dawca. Kilka tygodni temu oddała komórki macierzyste, które trafiły do małego pacjenta w Indiach.

Dziś wszyscy z nadzieją czekamy na dobre wiadomości o stanie zdrowia dziecka. Jesteśmy dumni z postawy naszej policjantki. Jej bezinteresowność, empatia i gotowość do niesienia pomocy są pięknym przykładem tego, że służba drugiemu człowiekowi nie kończy się po zdjęciu munduru.

Znalezienie zgodnego dawcy szpiku jest niezwykle trudne. Szansa na odnalezienie osoby o identycznej zgodności tkankowej jest bardzo mała, dlatego każda nowa osoba zarejestrowana w bazie potencjalnych dawców może w przyszłości uratować czyjeś życie.

Wokół dawstwa komórek macierzystych wciąż pojawia się wiele pytań i obaw. Warto jednak pamiętać, że procedura jest bezpieczna, bezpłatna i odbywa się pod ścisłą opieką specjalistów. W zdecydowanej większości przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej, a sama rejestracja w bazie trwa zaledwie kilka minut.

Zachęcamy wszystkich, którzy mogą zostać dawcami, do rejestracji w bazie Fundacji DKMS. Dla wielu osób chorujących na nowotwory krwi i inne ciężkie choroby układu krwiotwórczego zgodny dawca jest jedyną szansą na powrót do zdrowia.

Już 16 lipca, podczas obchodów Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach, będzie działało stoisko Fundacji DKMS. Każdy zainteresowany będzie mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału. Być może właśnie Ty kiedyś otrzymasz telefon, który pozwoli podarować komuś najcenniejszy dar - szansę na życie.