ABC Bezpiecznych Wakacji – aktywnie, bezpiecznie, czujnie podczas zakupów Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj W kolejnych materiałach publikowanych w ramach cyklu „ABC Bezpiecznych Wakacji – aktywnie, bezpiecznie, czujnie” przypominamy o zasadach, które pomagają bezpiecznie spędzić okres letniego wypoczynku. Dotychczas zwracaliśmy uwagę na ogólne zasady bezpiecznych wakacji oraz bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą. Zmienna pogoda sprawia jednak, że coraz częściej wybieramy zakupy – zarówno w galeriach handlowych i sklepach stacjonarnych, jak i w Internecie. Warto pamiętać, że sezon wakacyjny to również okres wzmożonej aktywności oszustów, którzy wykorzystują rozkojarzenie, roztargnienie i większą liczbę transakcji dokonywanych przez klientów. Zachowanie podstawowych zasad ostrożności pozwoli uniknąć utraty pieniędzy oraz naszych danych osobowych.

Zachowaj ostrożność podczas zakupów w Internecie

Zakupy online są wygodne i szybkie, jednak przed dokonaniem transakcji warto upewnić się, że korzystamy z usług wiarygodnego sprzedawcy.

Pamiętaj:

kupuj wyłącznie w sprawdzonych sklepach internetowych oraz na renomowanych platformach sprzedażowych;

przed dokonaniem zakupu sprawdź opinie o sprzedawcy oraz jego dane kontaktowe;

zwróć uwagę na adres strony internetowej – powinien rozpoczynać się od „https://”;

zachowaj szczególną ostrożność wobec ofert z wyjątkowo atrakcyjnymi cenami – mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy;

nie klikaj w linki przesyłane w wiadomościach SMS, e-mailach czy komunikatorach, jeśli nie masz pewności co do ich pochodzenia;

nie podawaj danych logowania do bankowości elektronicznej ani danych karty płatniczej na stronach, których wiarygodności nie jesteś pewien.

Uważaj na metody działania oszustów

Cyberprzestępcy często podszywają się pod sklepy internetowe, firmy kurierskie, banki lub operatorów płatności elektronicznych. Celem ich działania jest przejęcie pieniędzy lub danych umożliwiających dostęp do rachunku bankowego.

Szczególną ostrożność zachowaj, gdy:

otrzymujesz wiadomość z prośbą o pilną dopłatę np. do przesyłki, rachunku itp.;

ktoś telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora prosi o przekazanie kodu BLIK albo kodów autoryzacyjnych;

sprzedawca wywiera presję czasu i oczekuje natychmiastowej płatności;

wiadomość zawiera błędy językowe lub prowadzi do strony o nietypowym adresie internetowym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przerwij transakcję i zweryfikuj informacje, kontaktując się bezpośrednio z bankiem, sklepem lub firmą kurierską, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych.

Korzystaj bezpiecznie z płatności elektronicznych

Płatności kartą, telefonem czy przy wykorzystaniu kodu BLIK są bezpieczne pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Pamiętaj:

nie udostępniaj nikomu kodów PIN, haseł ani kodów autoryzacyjnych;

kod BLIK przekazuj wyłącznie wtedy, gdy masz pewność, komu go udostępniasz;

dokładnie sprawdzaj kwotę transakcji przed jej zatwierdzeniem;

regularnie kontroluj historię operacji na swoim rachunku bankowym;

korzystaj z aktualnego oprogramowania oraz zabezpieczeń w telefonie i komputerze.

Bezpieczeństwo podczas zakupów stacjonarnych

Zakupy w centrach handlowych i sklepach to także sytuacje, w których należy zachować czujność. Złodzieje kieszonkowi najczęściej wykorzystują tłok oraz chwilową nieuwagę klientów.

Aby ograniczyć ryzyko kradzieży:

przechowuj portfel, telefon i dokumenty w zamykanych kieszeniach lub wewnętrznych przegrodach torby;

nie pozostawiaj torebki, plecaka ani zakupów bez opieki;

podczas wpisywania kodu PIN zasłaniaj klawiaturę terminala płatniczego;

odbieraj potwierdzenia dokonanych transakcji i sprawdzaj ich poprawność;

nie noś przy sobie większej ilości gotówki, niż jest to konieczne.

Wakacyjny wypoczynek sprzyja odprężeniu, jednak nie powinien osłabiać naszej ostrożności. Rozsądne korzystanie z Internetu, uważne dokonywanie płatności oraz zachowanie czujności podczas zakupów stacjonarnych znacząco zmniejszają ryzyko stania się ofiarą oszustwa lub kradzieży.

Już w kolejnym materiale z cyklu „ABC Bezpiecznych Wakacji – aktywnie, bezpiecznie, czujnie” przedstawimy następne praktyczne wskazówki, które pomogą bezpiecznie spędzić letni wypoczynek.

(Biuro Prewencji KGP )

Więcej o cyklu „ABC bezpiecznych wakacji. Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – przepis na udany i bezpieczny wypoczynek”