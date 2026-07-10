Ustrzyccy policjanci odnaleźli zagubionych turystów Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Ustrzyk Dolnych odnaleźli dwójkę zagubionych turystów. 26-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna, wyruszyli w pieszą wędrówkę i po przejściu około 15 km, stracili orientację w terenie i nie potrafili opuścić kompleksu leśnego. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby ułatwić im określenie miejsca, w którym się znajdują. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom mieszkańcy województwa mazowieckiego bezpiecznie opuścili las.

Dziś przed godziną 3.00 w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące dwójki turystów, którzy zagubili się w kompleksie leśnym, w rejonie miejscowości Daszówka. Z przekazanych informacji wynikało, że mieszkańcy województwa mazowieckiego, nie znają swojej dokładnej lokalizacji oraz obawiają się opuścić miejsce, w którym się znajdują, ponieważ zauważyli ślady dużego zwierzęcia.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Funkcjonariusze nawiązali kontakt telefoniczny z turystami, jednak nie potrafili dokładnie wskazać, gdzie się znajdują. Funkcjonariusze ustalili, że mogą przebywać w lesie, około 5 km od miejscowości Daszówka.

Policjanci utrzymywali stały kontakt telefoniczny z turystami, poruszali się drogami leśnymi, w trudnym terenie. Mundurowi wykorzystali sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu, aby ułatwić zagubionym określenie miejsca, w którym się znajdują. Działania szybko przyniosły efekt. Turyści usłyszeli sygnały radiowozu, a następnie szli drogą leśną do miejsca, w którym oczekiwali na nich policjanci.

Jak ustalono, 26-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna, w czwartek od około godziny 13.00, wyruszyli pieszo z okolic miejscowości Polana przez kompleks leśny w kierunku Daszówki. W pewnym momencie stracili orientację w terenie i znaleźli się około 3 kilometrów od zabudowań, ale o tym nie wiedzieli. Pokonali pieszo trasę około 15 kilometrów. Na szczęście zostali bezpiecznie odnalezieni i nie wymagali pomocy medycznej.

Policjanci przypominają, aby przed wyjściem na górskie i leśne szlaki odpowiednio przygotować trasę, naładować telefon komórkowy oraz poinformować bliskich o planowanym przebiegu wędrówki. W przypadku utraty orientacji w terenie należy zachować spokój i wezwać pomoc.