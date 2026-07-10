Szybka reakcja policjantów. Podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj W sobotni wieczór w Ińsku doszło do pożaru przyczepy kempingowej znajdującej się na terenie jednej z budów. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci z Posterunku Policji w Suchaniu, którzy rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia.

Funkcjonariusze ustalili, że kobieta pilnująca terenu budowy spożywała alkohol ze swoim znajomym. W trakcie spotkania mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, doszło między nimi do nieporozumień i kłótni, po których mężczyzna opuścił przyczepę.

Po chwili zaniepokojona hałasem kobieta wyszła na zewnątrz i zauważyła, że przyczepa, w której chwilę wcześniej przebywała, została podpalona. Jednocześnie zobaczyła oddalającego się na rowerze swojego znajomego. W wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła obrażeń.

Policjanci błyskawicznie ustalili dane oraz rysopis podejrzanego, a następnie udali się do miejsca jego pobytu, gdzie dokonali zatrzymania 23-letniego mężczyzny.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa, zniszczenia mienia, dokumentów oraz kierowania gróźb pozbawienia życia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.