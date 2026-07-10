Policjanci zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za agresywne zachowanie wobec na 15-latka Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, wspólnie z policjantami Komisariatu Policji w Gdyni Śródmieściu, zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za agresywne zachowanie wobec 15-letniego mieszkańca Gdyni.

Do zdarzenia doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. 15-latek został zaczepiony przez grupę 5 osób. Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z wydziału kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, dwaj 16-latkowie i dwaj 17-latkowie.

Wobec nieletnich czynności prowadzić będzie sąd rodzinny, natomiast wobec 40-letniego mężczyzny i dwóch 17-latków postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty z art. 191 § 1 k.k tj. zmuszenia do określonego zachowania. Za tego typu przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja konsekwentnie zwalcza przestępczość pseudokibiców. Każdy przypadek przemocy motywowanej barwami klubowymi spotyka się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy, a osoby dopuszczające się takich czynów są identyfikowane i pociągane do odpowiedzialności karnej.