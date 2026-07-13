Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana w powiecie zielonogórskim Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu działającą na terenie jednej z prywatnych posesji w powiecie zielonogórskim. Podczas działań zatrzymano dwóch mężczyzn oraz zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Pod koniec czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w powiecie zielonogórskim. Czynności były wynikiem ustaleń wskazujących, że w tym miejscu może funkcjonować nielegalna krajalnia tytoniu.

W trakcie realizacji funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w nielegalnym procederze. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji ujawniono ponad 770 kg suszu tytoniowego oraz ponad 330 kg krajanki tytoniowej bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Na miejscu zabezpieczono również urządzenia i sprzęt wykorzystywany do przetwarzania tytoniu, w tym m.in. maszynę do cięcia suszu tytoniowego, bęben do suszenia tytoniu, wentylatory oraz opryskiwacz ciśnieniowy. Zabezpieczone wyposażenie wskazuje, że proceder mógł mieć zorganizowany charakter i był przygotowany do dalszej produkcji nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Według wstępnych szacunków, gdyby zabezpieczony tytoń trafił do obrotu na czarnym rynku, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności podatkowych mogłyby wynieść blisko 1,5 mln zł.

Posiadanie, handel oraz przemyt wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy stanowią przestępstwa skarbowe. Za tego rodzaju działalność grozi wysoka grzywna, a w przypadku znacznych ilości nielegalnych wyrobów również kara pozbawienia wolności do 3 lat.