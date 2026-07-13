Zatrzymany paser. Policja odzyskała mienie warte blisko 600 tysięcy złotych Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz Komisariatu Policji w Mierzynie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo. W toku prowadzonych czynności stróże prawa odzyskali skradzione mienie o wartości blisko 600 tys. zł. 50- latek usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za popełniony czyn zabroniony grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz Komisariatu Policji w Mierzynie zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzewanego o paserstwo. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia mieszkalne i garaż należący do mężczyzny. W toku tych czynności ujawniono mienie pochodzące z przestępstwa i zabezpieczono pięć pojazdów osobowych o wartości blisko 600 tysięcy złotych.

Podejrzany usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy, a na czas ich trwania sąd zastosował wobec zatrzymanego 50-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.