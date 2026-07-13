Wpadł w ręce śląskich "łowców głów" Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach zatrzymali w katowickiej dzielnicy Szopienice mężczyznę, który od końca ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 25-latek był poszukiwany listami gończymi za rozbój i kradzieże. Poszukiwany wpadł w ręce śląskich „łowców głów”, gdy wrócił z Niemiec na Śląsk.

25-letni mężczyzna był poszukiwany przez katowickich policjantów od grudnia 2025 roku. Miał on na swoim koncie zasądzone kary 1 roku więzienia za kradzież sklepową i 3 lata za rozbój. Do napadu na kobietę i mężczyznę doszło w 2018 roku w Katowicach. 25-latek razem ze swoimi wspólnikami, używając wobec pokrzywdzonych kastetu, pałki i paralizatora, skradł sprzęt elektroniczny, biżuterię i inne cenne przedmioty. Chcąc uniknąć odsiadki, Norbert K. wyjechał z kraju.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach pod koniec kwietnia 2026 roku przejęli sprawę poszukiwawczą od stróżów prawa z Komisariatu V w Katowicach.

Śląscy „łowcy głów” ustalili, że ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości Norbert K. wyjechał do Niemiec. Nim zdążyły jednak zapaść decyzje związane z wystawieniem za nim europejskiego nakazu aresztowania, nasi policjanci dowiedzieli się, że 25-latek w lipcu 2026 roku będzie przebywał na Śląsku.

Ich ustalenia potwierdziły się podczas akcji, jaką przeprowadzili w katowickiej dzielnicy Szopienice. Norbert K. wpadł w jednym z mieszkań na ulicy Obrońców Westerplatte. Mężczyzna był bardzo zaskoczony i nie stawiał oporu.

25-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną mu karę więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)

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