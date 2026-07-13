33-latek groził, że podpali ulatniający się z butli gaz Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w wielorodzinnym budynku odkręcił butlę z gazem i zagroził, że podpali ulatniającą się substancję. Został obezwładniony przez funkcjonariuszy z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a następnie trafił do policyjnego aresztu. Swoim zachowanie stworzył zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku. Mężczyzna obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie został osadzony za wcześniej popełnione przestępstwa kradzieży.

Kilka dni temu do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zadzwonił mężczyzna. Pobudzony i zdenerwowany w swojej wypowiedzi przekazał, że odkręcił butlę z gazem i za chwilę podpali ulatniającą się substancję.

Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Pod drzwiami do mieszkania zastali bliskich mężczyzny, którzy byli zdenerwowani całą sytuacją. W środku zabarykadował się 33-latek. Był pobudzony i głośno krzyczał. Odgrażał się, że podpali ulatniający się gaz. Policjanci podjęli próbę uspokojenia mężczyzny i wydali polecenie o otwarciu drzwi. Mężczyzna nadal się odgrażał, nie słuchał także poleceń wydawanych przez policjantów. Przez otwór w drzwiach widzieli, że awanturnik siedzi przy kuchence gazowej podłączonej do butli, a w dłoni trzyma zapalniczkę.

Mundurowi od razu podjęli decyzję o wejściu do mieszkania. Obezwładnili mężczyznę i zakręcili ulatniający się gaz, który rozprzestrzeniał się na całe mieszkanie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W organizmie miał blisko 4 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże.

Podejrzany usłyszał zarzut dotyczący sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia, które zagraża życiu wielu osób. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Obecnie mężczyzna przebywa w zakładzie karnym, gdzie został osadzony za wcześniej popełnione przestępstwa.