"Kurier" nielegalnych migrantów w rękach hajnowskich policjantów Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj W ręce policjantów z hajnowskiej patrolówki wpadł 29-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przyjechał pod Hajnówkę po 4 obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. 29-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W weekend do dyżurnego hajnowskiej Policji wpłynęła informacja o grupie mężczyzn, którzy w rejonie miejscowości Chytra przebiegli przez drogę. Ze zgłoszenia wynikało, że mogą być to osoby, które w sposób nielegalny przekroczyły granicę.

Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z patrolówki. Tam zgłaszający wskazał policjantom kierunek, w którym pobiegła grupa osób. Dodał, że w przeciągu ostatnich minut kilkukrotnie widział też Volkswagena na mazowieckich numerach rejestracyjnych, którego kierowca jechał wolno i ewidentnie czegoś szukał.

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami zgłaszający ponownie zauważył opisywane auto. Policjanci zatrzymali je do kontroli. Za jego kierownicą siedział 29-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna nie potrafił sprecyzować, jaki jest jego cel podróży. Jak ustalili policjanci, przyjechał on po osoby, które w sposób nielegalny przekroczyły granicę. Po chwili do policjantów dołączyli również strażnicy graniczni. Wtedy mundurowi wspólnie, w pobliskim rowie ujawnili 5 osób, które w sposób nielegalny przekroczyły polsko-białoruską granicę. Byli to 4 obywatele Afganistanu oraz Pakistańczyk. Zostali oni ujęci przez strażników granicznych.

29-latek zatrzymany przez policjantów został również przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.