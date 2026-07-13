55-latek z pistoletem ASG groził w sklepie. Szybka interwencja sopockich policjantów zakończyła się zatrzymaniem agresora Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który w jednym ze sklepów groził pracownikom przedmiotem przypominającym broń palną, domagając się sprzedaży wódki. Mężczyzna miał przy sobie pistolet ASG na plastikowe kulki. Został zatrzymany przez patrolowców krótko po zgłoszeniu i usłyszał zarzut. Jak ustalili funkcjonariusze, był wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa.

Do zdarzenia doszło wieczorem w czwartek, 9 lipca br. na terenie Sopotu. Do jednego ze sklepów przyszedł nietrzeźwy 55-letni obywatel Bułgarii, który zażądał sprzedaży butelki wódki. Pracownicy poinformowali go, że sklep nie posiada koncesji na sprzedaż tego rodzaju alkoholu i oferuje wyłącznie piwo. Mężczyzna nie chciał przyjąć tego do wiadomości. Zaczął zachowywać się agresywnie, po czym wyjął przedmiot przypominający broń palną i wymachując nim nadal domagał się sprzedaży alkoholu. Po chwili opuścił sklep.

Po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie natychmiast skierował na miejsce patrole. Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go. W trakcie interwencji funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet ASG na plastikowe kulki. 55-latek został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności procesowe. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu. Z policyjnych ustaleń wynika również, że zatrzymany był już wcześniej wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa.

Każde zachowanie polegające na grożeniu innym osobom z użyciem przedmiotów przypominających broń wywołuje realne zagrożenie. W takich sytuacjach liczy się szybka reakcja świadków oraz natychmiastowe powiadomienie służb.