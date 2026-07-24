Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Policji

Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj

Z okazji przypadającej w tym roku 107. rocznicy powstania Policji Państwowej, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń skierował życzenia do funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów formacji, przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji. W swoim liście szef polskiej Policji m.in. podziękował za codzienny profesjonalizm i poświęcenie w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli.