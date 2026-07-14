Podejrzany o przestępstwo o charakterze seksualnym zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Kilka dni temu funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o przestępstwo o charakterze seksualnym, do którego doszło 3 lipca 2026 roku w tramwaju MPK przy pl. Wróblewskiego. Zatrzymany usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej, za który grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec 50-latka areszt tymczasowy na 2 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zarzuty.

Z ustaleń śledczych wynika, że do zdarzenia doszło 3 lipca 2026 roku w środkach komunikacji miejskiej w rejonie placu Wróblewskiego we Wrocławiu. Podejrzany miał wykorzystać nieuwagę kobiety i bez jej zgody dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego po otrzymaniu zgłoszenia w toku szeroko zakrojonych działań ustalili podejrzewanego i zatrzymali 50-letniego mieszkańca Wrocławia.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej podstępem do poddania się innej czynności seksualnej, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na 2 miesiące dla podejrzanego.

Z ustaleń policjantów wynika, że 50-latek od dłuższego czasu poruszał się środkami komunikacji miejskiej, gdzie miał dopuszczać się opisanego procederu wobec kobiet. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności procesowe i operacyjne. Niewykluczone są kolejne zarzuty.

Policjanci zwracają się z prośbą do osób, które mogły zostać pokrzywdzone działaniem 50-latka, o zgłaszanie się do Wydziału Kryminalego Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec w celu złożenia zawiadomienia oraz przekazania informacji mogących mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

( KWP we Wroclawiu / mw)