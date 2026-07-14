Czujność policjantów pozwoliła odzyskać skradzionego Mercedesa Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach odzyskali Mercedesa skradzionego na terenie Niemiec. Samochód został zatrzymany na autostradzie A2, mimo że miał zmienione tablice rejestracyjne. Kierujący pojazdem 36-letni obywatel Litwy usłyszał już zarzuty.

W sobotę, 11 lipca 2026 roku chwilę po godzinie 11:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach otrzymał informację, że od strony Poznania w kierunku Warszawy może poruszać się czarny Mercedes, który został skradziony na terytorium Niemiec. W rejon autostrady A2 natychmiast skierowani zostali policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze na wysokości węzła Dąbie prowadzili obserwację przejeżdżających pojazdów. Po godzinie 12:00 zauważyli samochód odpowiadający opisowi przekazanemu przez dyżurnego - zgadzała się marka, model oraz kolor pojazdu. Policjanci zwrócili jednak uwagę, że samochód posiadał inne numery rejestracyjne niż te wskazane w zgłoszeniu. Nie uśpiło to czujności funkcjonariuszy. Mundurowi brali pod uwagę, że w pojeździe mogły zostać zmienione tablice rejestracyjne, dlatego podjęli decyzję o zatrzymaniu auta do kontroli drogowej. Kierujący zastosował się do wydawanych poleceń i zatrzymał pojazd w bezpiecznym miejscu na Miejscu Obsługi Podróżnych. Za kierownicą Mercedesa znajdował się 36-letni obywatel Litwy. Podczas kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada kluczyka do pojazdu. Dodatkowo w pojeździe ujawnili dwie tablice rejestracyjne, których numery odpowiadały tym przekazanym wcześniej przez dyżurnego. Funkcjonariusze dokonali sprawdzenia numeru VIN pojazdu w policyjnych systemach informacyjnych. Weryfikacja potwierdziła, że samochód figuruje jako poszukiwany i podlega zatrzymaniu. Pojazd został zabezpieczony, a 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty - posługiwania się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do pojazdu oraz paserstwa. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Poddębicach. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.