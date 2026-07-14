Dwie osoby zatrzymane. Zabezpieczono 100 kg narkotyków Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przeprowadzili działania wymierzone w osoby podejrzane o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Trójmiasta. W mieszkaniu oraz pojeździe 38-letniego mężczyzny i 37-letniej kobiety zabezpieczono 100 kg narkotyków o wartości czarnorynkowej około 5 milionów zł. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni sąd wobec mężczyzny i kobiety zastosował trzymiesięczny areszt.

W ubiegłym tygodniu w wyniku policyjnej realizacji zatrzymano mężczyznę i kobietę podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Podczas przeszukania zajmowanego przez nich mieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli 100 kg substancji odurzających w postaci marihuany, amfetaminy, MDMA, mefedronu, przygotowywane do dalszych dystrybucji. Zabezpieczono również gotówkę w różnych nominałach na łączną kwotę prawie 64 tys. zł.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenie do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży, w tym wagę elektroniczną oraz zgrzewarkę.

Wsparcia podczas prowadzonych działań udzieliła również Straż Graniczna, która skierowała do działań funkcjonariusza z psem służbowym, wyszkolonym do wykrywania środków odurzających. Jego wykorzystanie stanowiło istotną pomoc podczas przeszukań i przyczyniło się do skutecznej realizacji czynności.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu wobec mężczyzny i kobiety zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.