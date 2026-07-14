Zlikwidowana nielegalna uprawa konopi indyjskich Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Biłgorajscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zlikwidowali nielegalną uprawę konopi indyjskich. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli prawie 300 roślin w różnej fazie wzrostu oraz około 12 kilogramów suszu marihuany. Zatrzymane zostały trzy osoby, 50-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego oraz 38-latek i 35-latka z powiatu ryckiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Kobieta została objęta między innymi dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje biłgorajska prokuratura.

Wspólne działania policjantów Wydziału Kryminalnego KPP w Biłgoraju i funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Kielcach doprowadziły do ujawnienia i likwidacji nielegalnej uprawy konopi innych niż włókniste oraz zatrzymania trzech osób.

W trakcie przeszukania terenu posesji na terenie gminy Turobin funkcjonariusze ujawnili specjalistyczną uprawę konopi innych niż włókniste znajdujących się w różnej fazie wzrostu. Uprawa rosła w specjalnie do tego przystosowanym tunelu wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. Policjanci na miejscu zabezpieczyli prawie 300 krzewów i około 12 kilogramów suszu.

Na miejscu został zatrzymany 50-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego. Dwie kolejne osoby związane ze sprawą, 38-latek i 35-letnia kobieta, zostały zatrzymane na terenie powiatu ryckiego.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz urządzeń do ich produkcji. Młodszy z mężczyzn za popełnione przestępstwo odpowie w warunkach recydywy. Z kolei kobieta usłyszała zarzut posiadania mefedronu wspólnie z młodszym z mężczyzn oraz urządzeń do wytwarzania środków odurzających. Została objęta między innymi dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.

Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Biłgoraju.