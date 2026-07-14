Lubińscy kryminalni odzyskali luksusowe Porsche i zatrzymali pasera Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Szybkie i skuteczne działania policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej, doprowadziły do odzyskania skradzionego na terenie Włoch samochodu marki Porsche o wartości rynkowej ponad 200 tysięcy złotych. W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili miejsce ukrycia pojazdu, zabezpieczyli go, a dzień później zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo.

Kryminalni od momentu uzyskania zgłoszenia o skradzionym pojeździe, natychmiast przystąpili do działań. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze szybko wytypowali miejsce, gdzie ukryto luksusowe auto. Samochód o wartości rynkowej ponad 200 tysięcy złotych został odzyskany i zabezpieczony w nienaruszonym stanie.

Na tym czynności policjantów się nie zakończyły. Intensywna analiza zgromadzonych informacji oraz dalsze czynności operacyjne doprowadziły kryminalnych do ustalenia i zatrzymania mężczyzny mającego związek z tą sprawą. Podejrzany, 28-letni mieszkaniec Lubina trafił do policyjnej celi usłyszał już zarzut paserstwa.

Śledczy nadal pracują nad sprawą, sprawdzając wszystkie okoliczności zdarzenia. Niewykluczone, że zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie kolejnych zarzutów.