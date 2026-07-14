Lubińscy kryminalni odzyskali luksusowe Porsche i zatrzymali pasera
Szybkie i skuteczne działania policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej, doprowadziły do odzyskania skradzionego na terenie Włoch samochodu marki Porsche o wartości rynkowej ponad 200 tysięcy złotych. W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili miejsce ukrycia pojazdu, zabezpieczyli go, a dzień później zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo.
Kryminalni od momentu uzyskania zgłoszenia o skradzionym pojeździe, natychmiast przystąpili do działań. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze szybko wytypowali miejsce, gdzie ukryto luksusowe auto. Samochód o wartości rynkowej ponad 200 tysięcy złotych został odzyskany i zabezpieczony w nienaruszonym stanie.
Na tym czynności policjantów się nie zakończyły. Intensywna analiza zgromadzonych informacji oraz dalsze czynności operacyjne doprowadziły kryminalnych do ustalenia i zatrzymania mężczyzny mającego związek z tą sprawą. Podejrzany, 28-letni mieszkaniec Lubina trafił do policyjnej celi usłyszał już zarzut paserstwa.
Śledczy nadal pracują nad sprawą, sprawdzając wszystkie okoliczności zdarzenia. Niewykluczone, że zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie kolejnych zarzutów.
(KWP we Wrocławiu)