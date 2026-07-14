Policjanci podziękowali kierowcy autobusu za odwagę i wzorową postawę Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu kierownictwo jednostki podziękowało kierowcy autobusu Panu Ryszardowi Jankowskiemu za wzorową postawę w sytuacji zagrożenia. Dzięki jego odwadze, opanowaniu i szybkiej reakcji pasażerowie byli bezpieczni, a policjanci mogli natychmiast podjąć skuteczną interwencję wobec mężczyzny posiadającego niebezpieczne narzędzie.

W Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu odbyło się spotkanie z panem Ryszardem Jankowskim - kierowcą autobusu, który wykazał się wyjątkową odwagą, opanowaniem oraz odpowiedzialnością w sytuacji realnego zagrożenia dla pasażerów.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 13.07.2026 r., podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Kierowca zauważył mężczyznę posiadającego niebezpieczne narzędzie, którego zachowanie mogło stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w autobusie.

Nie tracąc zimnej krwi, Pan Ryszard podjął szybką i odpowiedzialną decyzję o zmianie trasy przejazdu. Zamiast kontynuować kurs, skierował autobus bezpośrednio pod Komendę Miejską Policji w Grudziądzu. Dzięki jego zdecydowanemu działaniu policjanci mogli natychmiast podjąć interwencję, a pasażerowie zostali bezpiecznie ochronieni.

Podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu komendanci złożyli kierowcy oraz jego przełożonemu serdeczne podziękowania za postawę, którą się wykazał. W uznaniu za odwagę, opanowanie i troskę o bezpieczeństwo pasażerów wręczyli Panu Ryszardowi list gratulacyjny.

Komendant Manuszewski podkreślił, że szybka reakcja kierowcy miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w autobusie oraz umożliwiła funkcjonariuszom sprawne i skuteczne podjęcie działań.

Postawa kierowcy stanowi przykład odpowiedzialności, profesjonalizmu i godnej naśladowania troski o drugiego człowieka. Grudziądzcy policjanci dziękując panu Janowi Kowalskiemu za jego odwagę i wzorową postawę, życzą mu dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.