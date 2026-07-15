Zaatakował księdza, odpowie przed sądem Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj 28-letni mieszkaniec powiatu choszczeńskiego zaatakował księdza. W obronie duchownego stanął kościelny. Do zdarzenia doszło przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie.

Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza, po czym bez żadnego powodu uderzył go w głowę. W obronie duchownego stanął kościelny, który został powalony na ziemię. Napastnik zadał mu kilka ciosów ręką, a gdy wstał kopnął leżącego w okolicę głowy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali 28-latka i doprowadzili do Jednostki Policji. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Choszcznie na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, połączonego z zakazami kontaktowania się i zakazami zbliżania do pokrzywdzonych.

( KWP w Szczecinie / kc)

Film przedstawia wydarzenia opisane w komunikacie.