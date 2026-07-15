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Zaatakował księdza, odpowie przed sądem

Data publikacji 15.07.2026
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28-letni mieszkaniec powiatu choszczeńskiego zaatakował księdza. W obronie duchownego stanął kościelny. Do zdarzenia doszło przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie.

Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza, po czym bez żadnego powodu uderzył go w głowę. W obronie duchownego stanął kościelny, który został powalony na ziemię. Napastnik zadał mu kilka ciosów ręką, a gdy wstał kopnął leżącego w okolicę głowy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali 28-latka i doprowadzili do Jednostki Policji. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Choszcznie na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, połączonego z zakazami kontaktowania się i zakazami zbliżania do pokrzywdzonych.

(KWP w Szczecinie / kc)

Film przedstawia wydarzenia opisane w komunikacie. 

Film Zaatakował księdza, odpowie przed Sądem

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