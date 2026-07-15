Mokotowscy policjanci rozbili ogniwo grupy wyłudzającej pieniądze. Dwóch kurierów zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Skrupulatna praca operacyjna policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną mokotowskiej komendy doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn pełniących funkcję tzw. odbieraków w zorganizowanym procederze oszustw poprzez płatności internetowe oraz „na pracownika banku”. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy zabezpieczono dowody, gotówkę pochodzącą z przestępstw i telefony wykorzystywane do kontaktów z członkami grupy przestępczej. Wobec obu podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Sprawa miała swój początek w czerwcu br., kiedy policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną prowadzili czynności dotyczące oszustw internetowych, których sprawcy podszywali się pod pracowników banków i nakłaniali pokrzywdzonych do wygenerowania kodów. Funkcjonariusze ustalili, że jednym z tzw. kurierów odbierających pieniądze z bankomatów może być obywatel Ukrainy.

W połowie czerwca policjanci prowadzili obserwację w rejonie jednego z bankomatów na warszawskiej Pradze. Ich uwagę zwrócił mężczyzna, który wielokrotnie podchodził do urządzenia, wpisywał kody w telefonie komórkowym i realizował kolejne wypłaty gotówki. Zgromadzony wcześniej materiał dowodowy pozwolił powiązać go z wcześniejszym oszustwem dokonanym na terenie Mokotowa. Po zakończeniu kolejnej wypłaty funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego podejrzanego.

Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 11 tysięcy złotych w gotówce oraz telefon komórkowy. Analiza urządzenia wykazała, że mężczyzna korzystał z komunikatora, za pośrednictwem którego otrzymywał kody przesyłane przez członków grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że za każdą realizację wypłat otrzymywał wynagrodzenie, a następnie przekazywał pieniądze kolejnym osobom uczestniczącym w procederze.

Na tym jednak działania policjantów się nie zakończyły. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili tożsamość kolejnego mężczyzny odpowiedzialnego za odbieranie gotówki od zatrzymanego oraz dalsze przekazywanie pieniędzy. Trop zaprowadził policjantów do Wrocławia, gdzie przy wsparciu miejscowych funkcjonariuszy zatrzymano drugiego, 22-letniego podejrzanego. Przy zatrzymanym zabezpieczono telefon komórkowy oraz inne przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić obu mężczyznom zarzuty dotyczące oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z innymi, dotychczas nieustalonymi osobami. Śledczy ustalili, że podejrzani uczestniczyli w wypłatach środków pochodzących z oszustw na łączną kwotę sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych, a sprawa ma charakter rozwojowy i analizowane są kolejne przypadki mogące mieć związek z działalnością grupy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za udział w przestępczym procederze grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.