Zapraszamy na Centralne Obchody Święta Policji Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Z okazji 107. rocznicy powołania Policji Państwowej serdecznie zapraszamy do udziału w Centralnych Obchodach Święta Policji, które odbędą się 24 lipca 2026 r. o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Święto Policji jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter również ze względu na przypadające jubileusze.

W 2026 roku świętujemy 95-lecie Lotnictwa Policji, 50-lecie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, 100. rocznicę utworzenia stanowiska dzielnicowego w polskiej Policji oraz 100-lecie sportu w Policji.

Podczas uroczystego apelu odbędzie się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń i awansów, a także uroczysta defilada pododdziałów Policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia.

Integralną częścią Centralnych Obchodów Święta Policji jest też piknik, który odbędzie się 25 lipca br. w godzinach 11:00-17:00 w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola przy ul. Myśliwieckiej. Dla odwiedzających przygotowano specjalny program z wieloma atrakcjami, w tym grami i zabawami nie tylko dla najmłodszych. W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz - 100. rocznicę sportu w Policji. Z tej okazji podczas pikniku odbędzie się również Festiwal Sportu.

W programie przewidziano bieg z okazji 100-lecia sportu w Policji (ok. godz. 11:30), zawody dla dzieci, mecz towarzyski reprezentacji Policji w piłce nożnej z byłymi gwiazdami footballu (ok. godz. 14:30). W specjalnych namiotach tematycznych zaprezentowane zostaną różne dyscypliny sportowe, a także liczne atrakcje, konkursy, pokazy, strefy edukacyjne i aktywności dla najmłodszych. Każdy uczestnik festynu będzie miał niepowtarzalną okazję obejrzeć z bliska specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez polskich policjantów w tym m.in.: CPKP "BOA" czy CBZC. To tylko niektóre atrakcje czekające na wszystkich tych, którzy 25 lipca odwiedzą warszawską Agrykolę.

Podczas pikniku uczestnicy będą mieli wyjątkową możliwość złożenia dokumentów do służby w Policji i zaliczenia jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego – testu sprawności fizycznej. Osoby zainteresowane udziałem powinny zabrać ze sobą dowód osobisty oraz strój sportowy. Z możliwości tej mogą skorzystać osoby, które nie złożyły jeszcze dokumentów do służby w Policji. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane przez Wydział Doboru Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.

Centralne Obchody Święta Policji są nie tylko wyrazem szacunku dla policyjnej służby i jej tradycji, lecz także okazją do wspólnego świętowania z mieszkańcami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi naszą formacją.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości!

Tekst: BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis, BKS KGP