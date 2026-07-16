Obywatel Kolumbii z zarzutem propagowania nazizmu w Miejscu Pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Oświęcimscy policjanci z rąk strażników muzealnych Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przejęli 34-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyźnie przedstawiono zarzut propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W środę (15.07.2026) po południu policjanci zostali powiadomieni przez Straż Muzealną byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau o ujęciu obywatela Kolumbii w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu.

Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, gdzie przejęli 34-letniego obcokrajowca. Mężczyzna trafił do oświęcimskiej komendy Policji.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że mężczyzna podczas zwiedzania byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, pozował do zdjęcia wykonując gesty pozdrowienia hitlerowskiego. Zdjęcia robił mu jego znajomy. Telefon został procesowo zabezpieczony. Policjanci ustalili, że Kolumbijczyk w Polsce przebywa na terenie województwa wielkopolskiego gdzie pracuje w jednej z firm. O szczegółach sprawy została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu.

Na podstawie zebranych dowodów podejrzanemu został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze dwóch tysięcy złotych oraz podanie wyroku do wiadomości publicznej.

Za przestępstwo propagowania nazizmu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.