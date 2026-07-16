Krakowscy policjanci zabezpieczyli prawie 5 kilogramów narkotyków Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali dwie osoby podejrzewane o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5 kilogramów narkotyków, a wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt.

9 lipca br. krakowscy policjanci, realizując własne materiały operacyjne, rozpoczęli obserwację jednego z adresów na krakowskich Grzegórzkach. W trakcie czynności rozpoznali i wylegitymowali wytypowaną kobietę. Podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania, kryminalni ujawnili blisko 3,5 kilograma środków odurzających. Dodatkowo zabezpieczone zostały też znaczne ilości woreczków foliowych, zgrzewarka, waga elektroniczna, telefony komórkowe. Jak przyznała zatrzymana 31-latka, zabezpieczone środki i pozostałe przedmioty nie są jej własnością a należą do mężczyzny, któremu ona je przechowuje i otrzymuje za to gratyfikację finansową.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z kryminalnymi z Komisariatu Policji IV w Krakowie po uzyskaniu informacji o potencjalnym miejscu przebywania mężczyzny, natychmiast udali się pod wytypowany adres, gdzie miał znajdować się 39-latek. W toku przeprowadzanych przez funkcjonariuszy czynności, w miejscu przebywania mężczyzny ujawniono kolejne 1,5 kilograma substancji odurzających. Policjanci zabezpieczyli także wagę elektroniczną oraz telefony komórkowe. Mężczyzna przyznał, że zabezpieczone narkotyki są jego własnością. Przyznał również, że 3,5 kilograma substancji zabezpieczonej tego samego dnia w mieszkaniu 31-latki należą do niego. Łącznie, policjanci zabezpieczyli prawie 1,3 kilograma marihuany, blisko 1,3 kilograma mefedronu oraz ponad 2 kilogramy amfetaminy.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, wobec 39-letniego mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec 31-letniej kobiety zastosowano dozór Policji. Za udział w obrocie znaczą ilością środków odurzających grozi kara do 12 lat więzienia.