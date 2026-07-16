Policjanci jako pierwsi ruszyli do płonącego mieszkania Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym. Pomimo gęstego zadymienia i zagrożenia życia weszli do budynku, odnaleźli rannego mężczyznę oraz rozpoczęli ewakuację mieszkańców. Dzięki ich zdecydowanej reakcji udało się uratować życie poszkodowanego oraz bezpiecznie wyprowadzić osoby, które nie mogły samodzielnie opuścić budynku.

W środę (8.07.2026) późnym wieczorem dyżurny ełckiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania znajdującego się na drugim piętrze budynku wielorodzinnego. Z przekazanych informacji wynikało również, że wewnątrz lokalu może znajdować się osoba potrzebująca pomocy.

Jako pierwsi na miejsce dotarły policyjne patrole z Komendy Powiatowej Policji w Ełku w składzie: sierż. Paweł Sypytkowski, st. post. Kevin Stępiński, post. Adam Fiodorowicz oraz post. Patryk Godlewski. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania ratunkowe. Pomimo bardzo silnego zadymienia weszli do budynku i od razu pobiegli na drugie piętro. Na klatce przy wejściu do płonącego mieszkania, na progu leżał mężczyznę z rozległymi oparzeniami. Funkcjonariusze wynieśli go w bezpieczne miejsce, udzielili pierwszej pomocy, zabezpieczając obrażenia specjalistycznymi opatrunkami, a następnie znieśli i przekazali ratownikom.

W tym samym czasie drugi patrol funkcjonariuszy ze względu na szybko rozprzestrzeniający się ogień oraz gęsty, gryzący dym ewakuował mieszkańców z wyższych kondygnacji budynku. Wśród ewakuowanych była kobieta z małym dzieckiem, która z powodu zadymienia nie była w stanie samodzielnie opuścić klatki schodowej. Funkcjonariusze bezpiecznie wyprowadzili ją wraz z dzieckiem na zewnątrz. Pomocy wymagała również kobieta, która z uwagi na silny stres nie była w stanie samodzielnie opuścić mieszkania. Policjant wyniósł mieszkankę z budynku, trzymając ją na rękach.

Po przybyciu na miejsce strażaków działania były prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, druhami z OSP Nowa Wieś Ełcka i strażnikami miejskimi. Łącznie ewakuowano kilka osób, natomiast pozostali mieszkańcy opuścili budynek o własnych siłach. Policjanci również potrzebowali pomocy i otrzymali tlen. Dzięki ich natychmiastowej reakcji oraz odwadze udało się uratować życie poszkodowanego i zapobiec jeszcze poważniejszym skutkom tego niebezpiecznego zdarzenia.

Przyczyna pożaru jest wyjaśniana przez policjantów.