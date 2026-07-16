118 zarzutów za oszustwo metodą „na podszywacza” - dwaj mężczyźni wpadli w ręce policjantów z warszawskiego Bemowa Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Łącznie 118 zarzutów karnych dotyczących oszustwa metodą „na podszywacza” usłyszało dwóch mężczyzn w wieku 17 i 22 lat. To efekt wielogodzinnych ustaleń operacyjnych jak i procesowych policjantów z warszawskiego Bemowa, które miały na celu zdobycie szczegółowych informacji działania oszustów. Ja wynika ze wstępnych ustaleń, sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. Wprowadzali w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych doprowadzili ich do utraty pieniędzy. Jednego dnia wyłudzili od pokrzywdzonych ponad 300 000 zł.

Wszystko zaczęło się od czujnego oka bemowskich wywiadowców, którzy kilka dni temu przed godziną 17.00 zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, który mógł dokonywać wypłat za pośrednictwem nieprawnie pozyskanych kodów bankowych. Mężczyzna co chwilę podchodził do bankomatu i nerwowo rozglądał się dookoła siebie. Kiedy policjanci podeszli do mężczyzny, ten miał założone słuchawki na uszach i przez cały czas prowadził rozmowę. Okazało się, że przez cały czas wypłacał pieniądze z bankomatu od oszukanych ludzi.

Od razu w rozwiązanie tej sprawy włączyli się policjanci kryminalni. Ich skrupulatne analizowanie gromadzonego materiału procesowego oraz ustalenia operacyjne doprowadziły do spersonalizowania drugiego ze współsprawców. Do zatrzymania doszło w mieszkaniu na terenie dzielnicy. Zaskoczony wizytą kryminalnych 22-latek trafił do policyjnej celi oraz towarzyszący mu znajomy, który posiadał narkotyki.

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy na podstawie którego dwaj podejrzewani usłyszeli łącznie 118 zarzutów dotyczących oszustwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych. Sąd przychylił się do tego wniosku i podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące. Trzeci z mężczyzn odpowie za posiadanie narkotyków.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Ponadto nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy. Oszustwa metodą „na podszywacza” stają się coraz powszechniejsze, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i chronić swoje finanse przed działaniem oszustów.

Niestety transakcji dokonanych za pomocą kodu bankowego nie można cofnąć, dlatego pamiętajmy:

Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, nawet jeśli to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie.

Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej.

( KSP / mw)