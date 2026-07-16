Trener personalny podejrzany o oszustwa na blisko 2 mln zł tymczasowo aresztowany Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o serię oszustw, w wyniku których trzy osoby straciły łącznie blisko 2 miliony złotych. Mężczyzna, pracujący jako trener personalny w jednej z jeleniogórskich siłowni, wykorzystał zaufanie swoich klientów, przekonując ich do rzekomo atrakcyjnej inwestycji w nieruchomość. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą jeleniogórskiej Policji ustalili miejsce pobytu podejrzanego. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, aby uniknąć odpowiedzialności karnej.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany poznał pokrzywdzonych podczas pracy jako trener personalny w jednym z klubów fitness na terenie Jeleniej Góry. Budując relacje oparte na zaufaniu, przekonywał swoich klientów do udziału we wspólnej inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, przedstawiając ją jako wyjątkowo korzystną.

W okresie od 26 maja do 19 czerwca 2026 roku nakłonił troje swoich klientów do przekazania znacznych środków finansowych na realizację rzekomej inwestycji. Aby zdobyć pieniądze, pokrzywdzeni zaciągnęli pożyczki gotówkowe, w czym jak ustalili policjanci podejrzany aktywnie pośredniczył. Następnie namówił ich do przelania uzyskanych środków na swój rachunek bankowy.

Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi blisko 2 miliony złotych.

Śledczy ustalili również, że podejrzany od samego początku nie zamierzał wywiązać się z deklarowanej inwestycji ani przystąpić do zakupu nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że celem jego działania było wyłącznie doprowadzenie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i osiągnięcie korzyści majątkowej.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze Sąd Rejonowy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy liczba pokrzywdzonych jest większa, a także czy w przestępczym procederze uczestniczyły inne osoby.

(KWP we Wrocławiu / kp)