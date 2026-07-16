150 nowych funkcjonariuszy w garnizonie pomorskim - najwięcej przyjętych do służby w historii ostatnich lat - AktualnościPolicja.pl

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150 nowych funkcjonariuszy w garnizonie pomorskim - najwięcej przyjętych do służby w historii ostatnich lat

Data publikacji 16.07.2026
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9 lipca 2026 roku szeregi pomorskiej Policji zasiliło 150 nowych funkcjonariuszy. Nowo przyjęci funkcjonariusze intensywnie przygotowują się do jednego z najważniejszych wydarzeń w swojej policyjnej drodze zawodowej. Podczas prób doskonalą ustawienie w szyku, wykonanie komend oraz przebieg ceremonii złożenia roty ślubowania. Każdy element uroczystości ma znaczenie, a dzisiejsze przygotowania są ostatnim etapem przed tym wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Napis 150 a w nim zdjęcia ze ślubowania nowo przyjętych policjantów.

Lipcowe przyjęcie do służby było jednym z największych w ostatnim czasie. Wśród 150 nowo przyjętych funkcjonariuszy znalazły się 54 kobiety i 96 mężczyzn. Do służby powróciło również czterech policjantów, którzy po kilkuletniej przerwie ponownie założą granatowy mundur. 

Rosnące zainteresowanie służbą w Policji potwierdzają dane dotyczące naboru. Od stycznia do lipca 2026 roku aplikacje do służby złożyły 1184 osoby, w tym 485 kobiet i 699 mężczyzn. W tym okresie do służby przyjęto 325 osób, wśród których znalazło się 135 kobiet oraz 190 mężczyzn. 

Pomorska Policja nieustannie zachęca osoby zainteresowane służbą do wstąpienia w swoje szeregi. Praca w Policji to stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, a przede wszystkim realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Proces rekrutacji obejmuje: 

  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • test psychologiczny,
  • test wiedzy,
  • test sprawności fizycznej,
  • komisję lekarską. 

Służbę w Policji może pełnić osoba, która:

  • posiada nieposzlakowaną opinię,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Dokumenty rekrutacyjne można składać przez cały rok. Najbliższe terminy przyjęcia do służby to:

  • 16 września,
  • 17 listopada,
  • 30 grudnia. 

To może być początek Twojej historii. Dołącz do pomorskiej Policji i rozpocznij służbę, która każdego dnia ma realne znaczenie dla bezpieczeństwa innych.

(KWP w Gdańsku / mw)

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