150 nowych funkcjonariuszy w garnizonie pomorskim - najwięcej przyjętych do służby w historii ostatnich lat Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj 9 lipca 2026 roku szeregi pomorskiej Policji zasiliło 150 nowych funkcjonariuszy. Nowo przyjęci funkcjonariusze intensywnie przygotowują się do jednego z najważniejszych wydarzeń w swojej policyjnej drodze zawodowej. Podczas prób doskonalą ustawienie w szyku, wykonanie komend oraz przebieg ceremonii złożenia roty ślubowania. Każdy element uroczystości ma znaczenie, a dzisiejsze przygotowania są ostatnim etapem przed tym wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Lipcowe przyjęcie do służby było jednym z największych w ostatnim czasie. Wśród 150 nowo przyjętych funkcjonariuszy znalazły się 54 kobiety i 96 mężczyzn. Do służby powróciło również czterech policjantów, którzy po kilkuletniej przerwie ponownie założą granatowy mundur.

Rosnące zainteresowanie służbą w Policji potwierdzają dane dotyczące naboru. Od stycznia do lipca 2026 roku aplikacje do służby złożyły 1184 osoby, w tym 485 kobiet i 699 mężczyzn. W tym okresie do służby przyjęto 325 osób, wśród których znalazło się 135 kobiet oraz 190 mężczyzn.

Pomorska Policja nieustannie zachęca osoby zainteresowane służbą do wstąpienia w swoje szeregi. Praca w Policji to stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, a przede wszystkim realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Proces rekrutacji obejmuje:

rozmowę kwalifikacyjną,

test psychologiczny,

test wiedzy,

test sprawności fizycznej,

komisję lekarską.

Służbę w Policji może pełnić osoba, która:

posiada nieposzlakowaną opinię,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzysta z pełni praw publicznych,

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

daje rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Dokumenty rekrutacyjne można składać przez cały rok. Najbliższe terminy przyjęcia do służby to:

16 września,

17 listopada,

30 grudnia.

To może być początek Twojej historii. Dołącz do pomorskiej Policji i rozpocznij służbę, która każdego dnia ma realne znaczenie dla bezpieczeństwa innych.