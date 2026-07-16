Zabezpieczyli ponad 50 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 2 mln złotych Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Blisko 50 kilogramów marihuany, prawie 3,5 kg amfetaminy i kilkadziesiąt gramów kokainy, do tego dwóch zatrzymanych w wieku 24 i 32 lat – to efekt pracy kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 2 mln złotych. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu w wyniku realizacji sprawy narkotykowej, nad którą pracowali od kilkunastu tygodni, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków.

W trakcie przeszukań policjanci ujawnili i zabezpieczyli 48 kg marihuany, blisko 3,5 kg amfetaminy oraz 54 g kokainy. Badanie w policyjnym laboratorium potwierdziło, że zabezpieczone substancje to narkotyki o czarnorynkowej wartość, która została oszacowana na ponad 2 miliony złotych.

Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnej jednostce, a następnie przedstawiono im zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury, zatrzymali zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.