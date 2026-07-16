Sopoccy policjanci spełnili wakacyjne marzenie 10-latka i sfinansowali mu półkolonie żeglarskie Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie 10-letni chłopiec przebywający w niezawodowej rodzinie zastępczej spędzi część wakacji na żeglarskich półkoloniach. Sopoccy funkcjonariusze postanowili spełnić marzenie chłopca i w krótkim czasie zorganizowali zbiórkę pieniędzy, dzięki której udało się opłacić jego udział w wymarzonych zajęciach na wodzie.

Nie każda policyjna interwencja kończy się zatrzymaniem sprawcy czy wystawieniem mandatu. Czasami wystarczy odrobina wrażliwości i chęć niesienia pomocy, by odmienić czyjeś wakacje. Tak właśnie było w przypadku 10-letniego chłopca przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Sopocie. Do sopockich policjantów za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie dotarła informacja o rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji. Opiekunowie wykorzystali już przysługujące im urlopy i nie mieli możliwości zapewnienia chłopcu opieki podczas wakacji. Jednocześnie nie dysponowali środkami na sfinansowanie półkolonii. Podczas rozmów okazało się, że największym marzeniem chłopca jest udział w półkoloniach żeglarskich. Funkcjonariusze nie pozostali obojętni na tę historię. W krótkim czasie zorganizowali wśród siebie zbiórkę pieniędzy, dzięki której udało się opłacić udział 10-latka w wymarzonych zajęciach. Od poniedziałku chłopiec bierze już udział w żeglarskich półkoloniach i stawia pierwsze kroki na pokładzie żaglówki, poznając uroki pływania po Zatoce Gdańskiej. Dla młodego uczestnika to nie tylko szansa na aktywne i bezpieczne spędzenie wakacji, ale także spełnienie marzenia, o którym wcześniej mógł jedynie opowiadać. To jednak nie koniec tej wyjątkowej historii. Po zakończeniu półkolonii chłopiec odwiedzi Komendę Miejską Policji w Sopocie, gdzie spotka się z funkcjonariuszami, którzy postanowili pomóc mu w realizacji wakacyjnego marzenia.

Policyjna służba to nie tylko troska o bezpieczeństwo mieszkańców i zdecydowane reagowanie na przypadki łamania prawa. To również uważność na potrzeby drugiego człowieka, gotowość do niesienia pomocy i budowanie relacji opartych na życzliwości oraz wzajemnym wsparciu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu sopockich policjantów tegoroczne wakacje jednego chłopca stały się czasem pełnym nowych doświadczeń, radości i niezapomnianych wspomnień.