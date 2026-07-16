Śmiertelne ugodzenie nożem Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Wyjaśniamy okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj w jednej z miejscowości gm. Zamość. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń 76-latek śmiertelnie ugodził nożem 74-letnią żonę, podpalił podpiwniczenie domu, a następnie dokonał samookaleczenia. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu. Trwają czynności procesowe w tej sprawie, gromadzimy materiał dowodowy. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Wczoraj tuż przed godziną 22.00 policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze w piwnicy domu jednorodzinnego w jednej z miejscowości gminy Zamość. W zgłoszeniu była także informacja, że w mieszkaniu na parterze leży kobieta, prawdopodobnie nie żyje.Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe. Pożar domu ugasili strażacy.

Policjanci wstępnie ustalili, że 76-letni mieszkaniec posesji prawdopodobnie śmiertelnie ugodził nożem 74-letnią żonę, po czym podpalił podpiwniczenie domu. Następnie poszedł do budynku gospodarczego na terenie posesji i dokonał samookaleczania. 76-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod dozorem policjantów.

Na miejscu zdarzenia zamojscy policjanci oraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zamościu wykonali czynności procesowe, w tym zabezpieczyli ślady wykonali oględziny. Ciało 74-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Obecnie w dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy.

W sprawie Prokuratura Rejonowa w Zamościu prowadzi śledztwo, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Na obecnym etapie postępowania, kierując się dobrem śledztwa, organy ścigania nie udzielają dalszych informacji.