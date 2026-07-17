Marihuanę, haszysz, mefedron i metamfetaminę - ponad 67 kg narkotyków zabezpieczyli zachodniopomorscy policjanci Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie, przy wsparciu z funkcjonariuszami z Drawska Pomorskiego, przeprowadzili realizację wymierzoną w przestępczość narkotykową. Podczas działań przejęli ponad 67 kilogramów narkotyków i substancji psychotropowych oraz zatrzymali dwie osoby.

W trakcie przeszukań hali magazynowej oraz pojazdów znajdujących się na posesji ujawniono ponad 65 kg marihuany, ponad 1 kg haszyszu, ponad 800 gramów mefedronu oraz ponad 500 gramów metamfetaminy, produktów zawierających syntetyczne THC oraz oxycodonu. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do porcjowania i pakowania środków odurzających. Łącznie z nielegalnego obrotu wyeliminowano ponad 67 kilogramów narkotyków i substancji psychotropowych.

W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano kobietę i mężczyznę. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, natomiast wobec kobiety prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.