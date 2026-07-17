Lekarz i jego asystent z aktem oskarżenia za nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi ze Szczecina oraz jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni od 1 lipca 2022 roku do lutego 2024 roku wspólnie i w porozumieniu prowadzili proceder polegający na nieuprawnionym wystawianiu zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Wydziału do spraw Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie, to dzięki wnikliwej pracy policjantów oraz przeprowadzeniu czynności operacyjnych i procesowych ujawniono mechanizm działania podejrzanych oraz zgromadzono dowody, które dały podstawę do skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Według ustaleń śledczych lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, z którym miał stworzyć system umożliwiający funkcjonowanie gabinetu również podczas jego nieobecności. Lekarz przebywał na wakacjach lub innych wyjazdach, natomiast asystent, za jego wiedzą i zgodą, przyjmował w tym czasie pacjentów w prywatnym gabinecie, pobierał od nich opłaty za wizyty w gotówce oraz wystawiał w elektronicznym systemie zwolnienia lekarskie sygnowane danymi lekarza.

Śledczy ustalili również, że 43-latek, mimo że nie posiadał uprawnień do wykonywania zawodu medycznego, miał samodzielnie przeprowadzać wywiady oraz oceniać stan zdrowia pacjentów zgłaszających się do gabinetu. Na podstawie tych czynności miał kwalifikować pacjentów do otrzymania zwolnień lekarskich, które następnie były wystawiane z wykorzystaniem danych lekarza.

W toku śledztwa przesłuchano 225 osób, a 145 z nich miało uzyskać zwolnienia lekarskie w sposób niezgodny z prawem. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów, a następnie na sporządzenie i skierowanie do sądu aktu oskarżenia.

Sprawa jest przykładem skutecznej współpracy organów ścigania i prokuratury. Dzięki konsekwentnej i skrupulatnej pracy funkcjonariuszy wydziału do spraw walki z korupcją możliwe było ujawnienie, według ustaleń śledczych, wielomiesięcznego procederu oraz zabezpieczenie materiału dowodowego niezbędnego do skierowania sprawy na drogę sądową.

O zasadności zarzutów oraz odpowiedzialności oskarżonych rozstrzygnie sąd w toku procesu.