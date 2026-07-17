Policjanci zatrzymali podejrzanego o ataki na Dworcu Zachodnim. Sąd zastosował tymczasowy areszt Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o dwa ataki, do których doszło 10 i 11 lipca br. na terenie Dworca Zachodniego w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz naruszenia czynności narządu ciała. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Do zdarzeń doszło 10 i 11 lipca br. na terenie Dworca Zachodniego. Pokrzywdzonymi byli 40-letnia obywatelka Białorusi oraz 52-letni mężczyzna.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, którzy współpracowali z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Dzięki podjętym czynnościom szybko ustalono tożsamość podejrzewanego.

Do zatrzymania 27-latka doszło 14 lipca br. na terenie Dworca PKP Warszawa Centralna. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie notowany przez Policję w związku z przestępstwami narkotykowymi oraz przestępstwami przeciwko życiu i mieniu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie zatrzymany usłyszał dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej z art. 217 § 1 kodeksu karnego oraz zarzut naruszenia czynności narządu ciała z art. 157 § 2 kodeksu karnego.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 27-latka tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek i mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.