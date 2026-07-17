Telefon od świadka i błyskawiczna interwencja policjantów uratowała życie mężczyzny Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci oleśnickiej drogówki po raz kolejny udowodnili, że w sytuacjach zagrożenia liczy się każda sekunda. Dzięki ich zdecydowanej i natychmiastowej reakcji udało się uratować życie mężczyzny, który pozostawał uwięziony we wnętrzu samochodu stojącego w przydrożnym rowie. Funkcjonariusze bez wahania wybili szybę by pomóc poszkodowanemu. „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa, ale codzienna służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Pojazd znajdował się poza jezdnią od dłuższego czasu. Mimo, że obok przejeżdżało wielu kierowców, dopiero po kilku godzinach jeden z przejeżdżających świadków postanowił podejść do pojazdu. W środku zauważył nieprzytomnego mężczyznę. Świadek próbował otworzyć drzwi i nawiązać z nim kontakt, jednak okazało się to niemożliwe. Nie tracąc ani chwili zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego. Policjanci widząc realne zagrożenie dla życia mężczyzny i brak możliwości dostania się do wnętrza pojazdu, bez wahania podjęli decyzję o wybiciu szyby. Po dostaniu się do środka sprawdzili funkcje życiowe poszkodowanego i rozpoczęli udzielanie mu pomocy.

Po chwili na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął od strażaków i policjantów poszkodowanego.

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna mógł przebywać w samochodzie przez wiele godzin. Dodatkowym zagrożeniem była wysoka temperatura panująca na zewnątrz oraz ograniczony dostęp do powietrza. Każda kolejna minuta zwłoki mogła mieć tragiczne konsekwencje.

Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma właściwa reakcja świadków. Gdyby nie czujność osoby, która zatrzymała się, aby sprawdzić, dlaczego samochód znajduje się w rowie, historia mogłaby zakończyć się tragicznie.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie przechodźmy obojętnie obok podejrzanych sytuacji. Wystarczy chwila, by sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować czyjeś życie. Dziękujemy świadkowi za odpowiedzialną postawę.