50-lecie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” – uroczysta gala Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Podniosła atmosfera, wspomnienia pełne wzruszeń i wiele słów uznania – tak przebiegała uroczysta gala z okazji obchodów Święta Policji i 50-lecia powstania Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Jubileuszowe spotkanie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, które odbyło się w piątek 17 lipca br., stało się nie tylko okazją do świętowania wieloletniego dorobku jednostki, ale także momentem refleksji nad jej rolą w kształtowaniu policyjnego etosu służby i profesjonalizmu w zapewnianiu bezpieczeństwa.

Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i odegranie Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo ważnym punktem scenariusza uroczystości było uczczenie symboliczną minutą ciszy pamięci policjantów poległych na służbie, zakończoną melodią „Śpij Kolego”.

ZNAMIENICI GOŚCIE

Podniosłe wydarzenie zgromadziło znamienitych gości, których powitał gospodarz uroczystości Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła. A galę zaszczycili swoją obecnością: nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Cezary Luba - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gen. broni Marek Sokołowski - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, prof. Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Szef FBI w Polsce, prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski - Dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Magdalena Rochnowska - Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, na której ręce skierowane zostały podziękowania za przychylność i możliwość zorganizowania tej wyjątkowej uroczystości w tak zaszczytnym miejscu. Salę wypełnili po brzegi przedstawiciele kadry kierowniczej Policji, władz samorządowych, dowódcy specjalnych jednostek interwencyjnych państw europejskich zrzeszonych w sieci ATLAS, przedstawiciele służb mundurowych instytucji współpracujących z BOA, przedstawiciele duchowieństwa, byli dowódcy i funkcjonariusze BOA, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji działających oraz współpracujących z Policją. Nie zabrakło również rodzin policyjnych kontrterrorystów.

Po powitaniu Dowódca BOA insp. Łukasz Pikuła zwrócił się do zgromadzonych gości:

Spotykamy się dziś w wyjątkowym momencie - wchodząc w Święto Policji w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” i świętując jubileusz 50-lecia utworzenia jednostki. To okazja do dumy, refleksji i wdzięczności wobec wszystkich, którzy przez pół wieku budowali jej siłę, renomę i etos służby. 50 lat temu powstała formacja, której zadaniem było stawanie tam, gdzie zagrożenie było największe, a stawka najwyższa. Tam, gdzie odwaga, profesjonalizm i poświęcenie nie są wyborem, lecz obowiązkiem. Przez wszystkie lata kolejne pokolenia funkcjonariuszy udowadniały, że słowa służyć i chronić mają szczególne znaczenie. Dzisiaj BOA jest symbolem najwyższych standardów wyszkolenia, dyscypliny i odpowiedzialności. Nasza historia to nie tylko ciągły proces szkolenia i realizacja działań bojowych. To przede wszystkim ludzie, ich poświęcenie, oddanie sprawie, wola walki, by być lepszym i skuteczniejszym, którzy każdego dnia podejmują trudne decyzje, często ryzykując własnym bezpieczeństwem dla ochrony innych. Składam wyrazy najwyższego uznania wszystkim obecnym i byłym funkcjonariuszom i pracownikom jednostki. Dziękuję za waszą służbę, za profesjonalizm i za gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do tych, którzy przez lata współtworzyli historię naszej jednostki. To dzięki Waszej determinacji i doświadczeniu możemy dziś kontynuować dzieło budowania nowoczesnej i skutecznej formacji. Dziękuję rodzinom naszych funkcjonariuszy. To Wy każdego dnia ponosicie ciężar rozłąki, niepewności i oczekiwania. Wasze wsparcie, cierpliwość i siła są dla nas bezcenne. Jesteście cichymi współtwórcami naszych sukcesów i częścią wspólnoty, którą tworzymy.

Dzisiejsza uroczystość jest także doskonałą okazją, by wyrazić wdzięczność wszystkim służbom i jednostkom, z którymi współpracujemy. Współczesne bezpieczeństwo wymaga ścisłej współpracy, wzajemnego zaufania i wymiany doświadczeń. Dlatego słowa uznania kieruję do funkcjonariuszy Policji wszystkich pionów i jednostek organizacyjnych, funkcjonariuszy jednostek zrzeszonych w grupie ATLAS, a także do żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wszystkich instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wielokrotnie wspólnie udowadnialiśmy, że tylko działając razem jesteśmy w stanie skutecznie odpowiadać na najbardziej wymagające wyzwania i zagrożenia. Każde wspólne działanie, każde ćwiczenie i przedsięwzięcie potwierdzają, że fundamentem naszego sukcesu są profesjonalizm, wzajemny szacunek i świadomość wspólnej misji. Dziękuję państwu za partnerstwo, zaangażowanie i gotowość do działania. Jestem przekonany, że w kolejnych latach Będziemy nadal umacniać te relacje, budując jeszcze silniejszy system bezpieczeństwa naszego kraju.

Niech jubileusz 50-lecia naszej jednostki będzie również świętem wszystkich tych, którzy przez lata wspierali naszą służbę i razem z nami stali na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiejszy jubileusz to nie tylko podsumowanie przeszłości, to także zobowiązanie wobec przyszłości. Świat się zmienia, pojawiają się nowe zagrożenia, ale niezmiennie pozostają wartości, na których opiera się nasza służba: honor, odwaga, odpowiedzialność i wzajemne zaufanie. Jako dowódca BOA jestem dumny, że mogę stać na czele zespołu ludzi, którzy każdego dnia potwierdzają, że niemożliwe jest tylko kolejnym wyzwaniem do pokonania. Jestem przekonany, że następne lata przyniosą naszej jednostce kolejne sukcesy, a ich funkcjonariusze nadal będą wzorem profesjonalizmu i oddania. Z okazji Święta Policji składam wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym BOA najserdeczniejsze życzenia satysfakcji ze służby oraz każdej podjętej aktywności i działań bezpieczeństwa zdrowia oraz z pomyślności w życiu osobistym. Niech jubileusz 50-lecia będzie dla nas źródłem dumy i inspiracji do dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa kraju. Składam wyrazy najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy przez ostatnie pół wieku tworzyli historię Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Następnie zaproszeni goście byli świadkami ceremonii wręczenia osobom wyróżnionym odznaczeń państwowych, medali, odznak resortowych oraz aktów mianowania na wyższy stopień służbowy.

SŁOWA UZNANIA

Do funkcjonariuszy i pracowników Policji z życzeniami zwrócił się w okolicznościowym liście, który został odczytany, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński:

Szanowni Państwo, policjantka, policjant to symbol odwagi, determinacji i gotowości do niesienia pomocy. To służba wymagająca wyjątkowych cech charakteru, najwyższego profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności. 24 lipca obchodzimy Święto Policji. Dziękuję za waszą gotowość, odwagę oraz trud, jaki podejmujecie każdego dnia by chronić życie, zdrowie i mienie obywateli. To święto jest doskonałą okazją, by podkreślić fundamentalną rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Realizujecie niezwykle ważne zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w walce z wyzwaniami XXI wieku. Dbamy o to, aby uznanie szło w parze z konkretnym wsparciem. Wdrożyliśmy już łącznie 28% podwyżki oraz świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie. Ponadto realizujemy nowy program modernizacyjny Policji na lata 2026-2029 o wartości 7,3 miliarda złotych. Te środki umożliwiają budowę i remont 150 komend, zakup nowej broni oraz ponad 2000 nowoczesnych pojazdów służbowych. Czeka nas dodatkowy skok technologiczny. Dzięki skutecznemu zabezpieczeniu i przeniesieniu 3,3 miliarda złotych programów pozamilitarnych przygotowań obronnych sfinansujemy zakup systemów antydronowych, dronów, systemów AI wspierających waszą pracę, a także transporterów opancerzonych i nowoczesnego wyposażenia ochronnego. Szczególne gratulacje i wyrazy uznania kieruję do tych, którzy z okazji dzisiejszego Święta otrzymali awanse, oznaczenia i wyróżnienia. Są one godnym uhonorowaniem Waszego profesjonalizmu i oddania służbie. Wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji życzę spokojnej i bezpiecznej służby, poczucia satysfakcji oraz wielu chwil zawodowej dumy. Niech mundur, który nosicie zawsze będzie dla Was powodem do dumy, a każda służba kończy się szczęśliwym powrotem do domu.

Ważnym głosem podczas uroczystości było przemówienie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera:

Obchodzimy w tym roku 107. rocznicę powołania polskiej Policji. Dzisiaj te 107 lat wpisuje się też w piękny czas rocznic. Obok jubileuszu 100-lecia sportu polskiej Policji, 100-lecia służby dzielnicowych oraz 95-lecia lotnictwa policyjnego, obchodzimy wyjątkowy jubileusz 50-lecia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” - formacji realizującej najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zadania, będącej symbolem profesjonalizmu oraz odwagi. Pięćdziesiąt lat historii BOA to pół wieku służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. To historia ludzi, którzy swoją determinacją, poświęceniem i odpowiedzialnością współtworzyli jedną z najbardziej elitarnych jednostek polskiej Policji. Dzisiejszy jubileusz jest okazją, by wyrazić wdzięczność i podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, zarówno tym, którzy pełnią służbę obecnie, jak i tym, którzy przez minione pół wieku tworzyli historię tej jednostki. Wasza służba i praca ma ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa milionów obywateli naszego kraju. Dziękuję za zaangażowanie, nieustanną gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach.

Na koniec przemówienia złożył również życzenia w imieniu swoim i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia:

Serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi. resortowymi, awansami na wyższe stopnie policyjne i nisko się Wam kłaniam. Życzę Wam dalej, bezpiecznej i spokojnej służby. Oczywiście te podziękowania kieruje również do Waszych rodzin. Bo, żebyście Wy mogli spokojnie pełnić służbę, musicie być dobrze zabezpieczeni w rodzinie, która tak naprawdę bardzo często ponosi ten ciężar Waszej trudnej i odpowiedzialnej służby kontrterrorystycznej. Gratuluję Wam odwagi i życzę Wam przede wszystkim szczęścia policyjnego, żeby nigdy go Wam w służbie nie zabrakło.

Po odprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część wspomnieniowa i artystyczna.

NIEWIDOCZNI DLA WIELU – NIEZBĘDNI DLA WSZYSTKICH

Odwaga, lojalność, dyscyplina, zaufanie, odpowiedzialność = służba. To wartości, które wybrzmiewały bardzo mocno w tej części uroczystości. Dodać do nich trzeba jeszcze: odwagę, poświęcenie, profesjonalizm, wzajemny szacunek i partnerstwo, które to były fundamentem ludzi tworzących policyjną jednostkę kontrterrorystyczną przez pięć dekad. Pięknie wpisały się w te zasady filmowe życzenia znanego i podziwianego przez wiele pokoleń Polaków aktora i pedagoga Jana Englerta.

Życzę wam wszystkim, żebyście nie musieli często interweniować w naszym kraju. (…) Życzę następnych 50 lat w pełnej umiejętności, w pełnej odpowiedzialności i przyjaźni.

Następnie Kontrterroryści BOA zabrali nas filmowo w swój świat, zdradzając co nieco z historycznych kart tworzenia się tej elitarnej jednostki. O ważnych wydarzeniach opowiedzieli jej dowódcy od początku powołania tej służby, czyli od 1976 roku do dziś.

Co ciekawe, powołana 50 lat temu jednostka była jedną z pierwszych tego typu formacji w Europie, a Polska była jednym z nielicznych wówczas państw, w których utworzono pododdział kontrterrorystyczny.

Pokazy filmowe i prezentacje historyczne przeplatane były utworami muzycznymi w wykonaniu piosenkarza Igora Pawlaka oraz żeńskiego trio wokalnego „Echo Kobiet”. O oprawę muzyczną całej uroczystości zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą Kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura.

Pomiędzy utworami był również czas na specjalne podziękowania dla służb współpracujących z BOA, dla osób współtworzących ten wyjątkowy jubileusz oraz dla osób i podmiotów wspierających organizację obchodów 50-lecia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Na koniec zgromadzeni goście obejrzeli filmową prezentację współczesnych umiejętności kontrterrorystów BOA oraz wykorzystywania przez nich nowoczesnego wyposażenia.

To podniosłe wydarzenie było wyjątkową okazją do uczczenia funkcjonariuszy, którzy tworzyli kontrterrorystyczną jednostkę od 50 lat oraz współczesnych funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo, nawet z narażeniem życia.

BKS KGP / tekst: Izabela Pajdala, foto: Jacek Herok, Video: podkom. Tomasz Lis, st. sierż. Jarosław Paraszczyn

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