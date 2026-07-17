Zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie i zatrzymał się na polu. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który znajdował się za kierownicą uszkodzonego audi i nie reagował na wezwania. W związku z zagrożeniem jego życia i zdrowia funkcjonariusze wybili szybę w pojeździe i wydostali go na zewnątrz. Badanie alkomatem wykazało, że 24-letni obywatel Niemiec miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

15 lipca br. policjanci otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie znajdującym się w pojeździe w miejscowości Łaszka. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy w okresie sezonu wakacyjnego pełnią służbę na terenie Mierzei Wiślanej.

Po przyjeździe policjanci zauważyli uszkodzony samochód marki Audi RS5, który po zjechaniu z drogi uderzył w ogrodzenie, a następnie zatrzymał się na polu. Za kierownicą siedział młody mężczyzna, który nie reagował na ich wezwania. Z uwagi na brak kontaktu oraz realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia funkcjonariusze wybili boczną szybę i wydostali go z pojazdu.

Po otwarciu samochodu policjanci wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że 24-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie był w stanie samodzielnie utrzymać równowagi.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po przebadaniu przez lekarza oraz pobraniu krwi do dalszych badań 24-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Uszkodzony pojazd został odholowany na policyjny parking.

Po wytrzeźwieniu 24-letni obywatel Niemiec usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał i poddał się dobrowolnie karze.

Prokurator zaproponował wobec mężczyzny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Ponadto wymierzył mu grzywnę w wysokości 250 stawek dziennych po 25 złotych każda, zobowiązał do zapłaty 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, orzekł przepadek równowartości pojazdu w kwocie 100 tysięcy złotych oraz obciążył go kosztami postępowania i opłatami sądowymi.

Pamiętaj!

Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu alkoholu, gdyż stwarzasz zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

( KWP w Gdańsku / mw)