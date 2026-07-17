Zatrzymany sprawca rozboju na 12-latku Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w niespełna dobę ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju na małoletnim mieszkańcu Skawiny. Zatrzymany zepchnął 12-latka z roweru, a następnie uciekł na zrabowanym jednośladzie. Skradzione mienie o wartości blisko 2 tysięcy złotych zostało odzyskane.

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, tuż przed godziną 14:00. Jak wynikało z relacji matki pokrzywdzonego, jej 12-letni syn jechał ścieżką rowerową w Skawinie. W pewnym momencie drogę zablokował mu idący pieszo, młody mężczyzna, zmuszając chłopca do zatrzymania. Napastnik zachowywał się agresywnie – popchnął małoletniego, zrzucając go z jednośladu, po czym wsiadł na jego rower i odjechał. Zszokowany i przerażony chłopiec na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń fizycznych. Wartość skradzionego roweru, w którym znajdowały się ulepszone podzespoły, oszacowano na 1700 złotych.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Krakowie. Szeroko zakrojone czynności pozaprocesowe, dobre rozpoznanie w terenie oraz wnikliwa analiza zebranych informacji przyniosły błyskawiczne efekty. Kryminalni szybko wytypowali podejrzewanego o ten czyn młodego mężczyznę.

Już następnego dnia, 14 lipca br., krakowscy kryminalni zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Okazał sie nim 24-letni mieszkaniec gminy Skawina. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, policjanci znaleźli i zabezpieczyli skradziony dzień wcześniej rower.

Zatrzymany mężczyzna w rozmowie z policjantami przyznał się do dokonania rozboju. Został doprowadzony do Komisariatu Policji w Skawinie, a następnie do Prokuratury, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Wobec podejrzanego Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Za przestępstwo rozboju art. 280§1k.k., polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje – sprawcy może grozić kara pozbawienia wolności od 2 do nawet 12 lat.