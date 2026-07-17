Policyjni wodniacy ponownie ruszyli z pomocą na Zalewie Sulejowskim Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z tomaszowskiej, sezonowej komórki wodnej udzielili pomocy dwóm osobom, których skuter wodny wywrócił się na Zalewie Sulejowskim. 29-letni kierujący skuterem i jego 23-letnia pasażerka nie byli w stanie postawić jednostki na wodzie i o własnych siłach bezpiecznie dotrzeć do brzegu.

Do zdarzenia doszło 16 lipca 2026 roku około godziny 14:05 w Zatoce Tresta. Pełniący służbę na Zalewie Sulejowskim policyjni wodniacy - asp. szt. Michał Domagała i sierż. Filip Druszcz zauważyli wywrócony skuter wodny i natychmiast ruszyli z pomocą.

Funkcjonariusze podjęli na pokład policyjnego skutera wodnego 23-letnią pasażerkę wywróconej jednostki, a następnie pomogli 29-letniemu sternikowi obrócić jego skuter i ponownie na niego wsiąść. Oboje mieli założone kamizelki asekuracyjne, dzięki czemu nie odnieśli obrażeń i nie wymagali pomocy medycznej.

Jak ustalono, przyczyną wywrócenia skutera była wysoka boczna fala wytworzona przez przepływającą w pobliżu motorówkę. Po postawieniu jednostki okazało się, że nie można uruchomić silnika. Policjanci podjęli sternika na pokład łodzi służbowej i odholowali uszkodzony skuter do przystani w Smardzewicach.

To kolejna interwencja potwierdzająca, że obecność policyjnych wodniaków na Zalewie Sulejowskim ma realny wpływ na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Funkcjonariusze sezonowej komórki wodnej każdego dnia, przez cały okres letni pełnią służbę na Zalewie Sulejowskim, czuwając nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków, wędkarzy oraz wszystkich osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Policjanci reagują na zagrożenia i zdarzenia losowe, podejmują też działania profilaktyczne. Ich codzinenna obecność to nie tylko kontrole i egzekwowanie przepisów, ale przede wszyskim szybka pomoc w sytuacjach, od których często zależy zdrowie a nawet życie osób przebywających na wodzie.