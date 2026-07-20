Policyjni wodniacy pomogli ojcu i synowi podczas gwałtownej burzy na Jeziorze Tarnobrzeskim Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Policyjni wodniacy pełniący służbę na Jeziorze Tarnobrzeskim, pomogli ojcu z dzieckiem bezpiecznie dostać się na brzeg. Ulewa i silny wiatr utrudniał poruszanie się po akwenie. Mundurowi podjęli akcję ratunkową i bezpiecznie ewakuowali 45-latka z 12-letnim synem na pokład policyjnej łodzi. Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji policjantów obaj cali i zdrowi trafili na brzeg.

Wczoraj, policjanci wodniacy pełnili służbę na Jeziorze Tarnobrzeskim z wykorzystaniem policyjnej łodzi. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Około godziny 19.00, zauważyli ponton, którym po jeziorze pływał mężczyzna z dzieckiem. W związku z nadciągającym frontem burzowym oraz prognozowanymi silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem policjanci podpłynęli do mężczyzny, poinformowali go o zagrożeniu i polecili mu powrót do brzegu.

Po krótkim czasie warunki atmosferyczne gwałtownie się pogorszyły. Nad jeziorem rozpętała się intensywna ulewa, a silny wiatr znacząco utrudniał poruszanie się po akwenie. W trakcie patrolu policjanci ponownie zauważyli ten sam ponton. Znajdujący się na nim mężczyzna machał rękami i wzywał pomocy.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w ich stronę. Po dopłynięciu okazało się, że 45-letni mieszkaniec Stalowej Woli i jego 12-letni syn nie byli w stanie o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Policjanci bezpiecznie wyciągnęli obu na pokład policyjnej łodzi i przetransportowali ich do brzegu. Chłopiec był wystraszony, przemoczony i roztrzęsiony, jednak ani on, ani jego ojciec nie wymagali pomocy medycznej.

Dzięki szybkiej reakcji oraz profesjonalnym działaniom policjantów cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.

Policjanci przypominają, że pogoda nad akwenami może zmienić się w ciągu kilku minut. Przed wypłynięciem warto sprawdzić prognozę pogody, a po zauważeniu oznak nadchodzącej burzy natychmiast wrócić do brzegu. Lekceważenie ostrzeżeń może doprowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Dzięki czujności oraz zdecydowanej interwencji policyjnego patrolu wodnego tym razem udało się zapobiec tragedii.