ABC Bezpiecznych Wakacji – Aktywnie, bezpiecznie, czujnie. Zaplanuj wypoczynek z głową Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Wakacyjny wyjazd zaczyna się na długo przed spakowaniem walizek. Wybór miejsca wypoczynku, rezerwacja noclegu, przygotowanie domu lub mieszkania do naszej nieobecności, czy zapewnienie opieki zwierzętom mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort całego urlopu. W kolejnej odsłonie cyklu „ABC Bezpiecznych Wakacji – Aktywnie, bezpiecznie, czujnie” przypominamy, o czym warto pamiętać, zanim wyruszymy w drogę.

Coraz więcej osób organizuje wakacje samodzielnie, wyszukując oferty noclegów i atrakcji w Internecie. To wygodne rozwiązanie, jednak wymaga ostrożności. Przed dokonaniem rezerwacji warto dokładnie sprawdzić obiekt, zapoznać się z opiniami innych gości, zweryfikować dane kontaktowe oraz upewnić się, że oferta pochodzi z wiarygodnego źródła. Zbyt atrakcyjna cena lub presja szybkiej wpłaty mogą świadczyć o próbie oszustwa.

Planując wypoczynek w Polsce również warto zadbać o sprawdzenie miejsca, do którego się wybieramy. Jeżeli wybieramy się na zorganizowany wypoczynek przed wyjazdem należy sprawdzić wiarygodność organizatora wycieczki, kolonii lub półkolonii oraz upewnić się, że działa on zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wyjazdów dzieci warto dokładnie zapoznać się z programem, warunkami zakwaterowania oraz danymi kontaktowymi opiekunów. Przed podróżą warto poinformować rodzinę lub zaufane osoby o miejscu pobytu, planowanej trasie oraz terminie powrotu. Warto zapisać numery alarmowe, zadbać o odpowiednie ubezpieczenie oraz sprawdzić prognozę pogody i komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku. Niezależnie od celu podróży należy zachować ostrożność, pilnować dokumentów i wartościowych przedmiotów oraz stosować się do zaleceń organizatora.

Wyjeżdżając za granicę, pamiętajmy o zgłoszeniu swojej podróży w oficjalnej aplikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. Dzięki temu w sytuacjach kryzysowych polskie służby konsularne będą mogły szybciej nawiązać kontakt i udzielić nam niezbędnej pomocy. Równie ważne jest przekazanie bliskim informacji o planowanej trasie, miejscu pobytu oraz przewidywanym terminie powrotu. Regularny kontakt z rodziną lub znajomymi zwiększa nasze bezpieczeństwo i pozwala szybko zareagować, gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego. Szczególną ostrożność należy zachować podczas samodzielnej organizacji wyjazdów zagranicznych. Przed podróżą warto zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi kraju, do którego się udajemy, obowiązujących przepisów czy ewentualnych zagrożeń.

Kiedy wszystkie formalności związane z wyjazdem są już dopięte, nie zapominajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu lub mieszkania. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, odłączyć zbędne urządzenia elektryczne oraz upewnić się, że ewentualne ich pozostawienie nie będzie stwarzało zagrożenia. Dobrym rozwiązaniem jest także poproszenie zaufanego sąsiada lub członka rodziny o doglądanie naszego domostwa, opróżnianie skrzynki pocztowej czy zwrócenie uwagi na ewentualne niepokojące sytuacje.

W przygotowaniach do wyjazdu nie możemy zapominać o naszych zwierzętach. To członkowie rodziny, którzy wymagają odpowiedzialnej i troskliwej opieki. Nie wolno pozostawiać ich bez zapewnienia odpowiednich warunków. Jeżeli nie mogą podróżować razem z nami, zadbajmy o to, aby pozostały pod opieką zaufanej osoby, która zapewni im karmienie, spacery i codzienną troskę. Dobrym rozwiązaniem jest również skorzystanie ze sprawdzonego hotelu dla zwierząt lub profesjonalnego opiekuna.

Dobrze zaplanowany wyjazd to nie tylko większy komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Kilka prostych działań podjętych jeszcze przed rozpoczęciem urlopu pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i sprawi, że wakacje będą czasem prawdziwego odpoczynku.

Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – bo bezpieczne wakacje zaczynają się jeszcze przed wyjazdem.

(Biuro Prewencji KGP )

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