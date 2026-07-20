Mieszkanka powiatu śremskiego straciła 413 tysięcy złotych - jeden ze sprawców został zatrzymany Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Tajemnicze inwestycje z ogromną stopą zwrotu, obietnice szybkiego zysku - to zazwyczaj czerwone światła, które nakazują się nam zatrzymać w drodze ku utracie oszczędności życia. Przekonała się o tym mieszkanka powiatu śremskiego, która zawierzywszy takiej obietnicy, straciła ponad 400 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano jednego mężczyznę, udało się także zapobiec przekazaniu kolejnej transzy pieniędzy. Sytuacja rozgrywała się na przestrzeni trzech miesięcy, od maja do lipca bieżącego roku.

Do Komendy Powiatowej Policji w Śremie 13 lipca br. zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła o tym, że została oszukana - kwota jaką miała utracić w wyniku oszutwa, to 413 tysięcy złotych. Podczas rozmowy z policjantami, opowiedziała dokładnie, jak wyglądał ten przestępczy proceder z jej perspektywy.

Droga do "zysku"

Kobieta opowiedziała, jak po "kliknięciu" w link skontaktował się z nią nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako broker inwestycyjny, mający osobiście poprowadzić 72-latkę przez proces, w którym dzięki przekazaniu mu pieniedzy szybko się wzbogaci. Mężczyzna początkowo nakłaniał kobietę do przelewania środków na wskazane konto, a następnie do przekazywania pieniędzy zatrudnionym przez niego kurierom. Według jego rad, przekazanie pieniędzy w gotówce miało usprawnić przebieg inwestycji i wygenerować dzięki temu wyższy zysk. Kiedy jednak mieszkanka powiatu śremskiego chciała podjąć pieniądze z konta inwestycyjnego, została poinformowana o blokadzie tych środków i konieczoności wpłaty kolejnych, aby konto zostało odblokowane.

Pomimo kolejnych wpłat, nie odzyskała ona jednak pieniędzy. Rzekome zyski również nie były w żaden sposób osiągalne.

Zdecydowane działanie policjantów

Śremscy kryminalni natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia podjęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawców. Prowadząc czynności operacyjne szybko dotarli do jednego z mężczyzn, który brał udział w procederze. Został on zatrzymany podczas próby odebrania kolejnej transzy pieniędzy w kwocie około 50 tysięcy złotych. Dzięki działaniom policjantów do przekazania pieniędzy jednak nie doszło - mężczyzna był zaskoczony tym, że działania śledczych doprowadziły do jego zatrzymania. Jak się okazało, mężcyzna to 20-letni obcokrajowiec. Usłyszał on zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu oszustwa na tzw. legendę - w tym przypadku dotyczyły one inwestycji giełdowych, a także w kryptowaluty. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Przy mężczyźnie znaleziono w takcie zatrzymania przedmiot przypominający broń palną.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Prowadzone są czynności zmierzające do zatrzymania pozostałych sprawców i do odzyskania utaconych pieniędzy.

Pamiętaj! Szybki zysk może wiązać się z szybką utratą pieniędzy!

Obietnice szybkiego i wysokiego zysku bez ryzyka to najczęstszy haczyk stosowany przez oszustów. Apelujemy o ostrożność. Zanim przelejesz pięniądze lub udostępnisz swoje dane pamiętaj o kilku zasadach:

Nie działaj pod wpływem emocji i pośpiechu, to główna broń przestępców.

Weryfikuj firmy i platformy, sprwadzaj opinie oraz to, czy dana instytucja posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności finansowej.

Nigdy nie instaluj aplikacji wskazancyh przez tajemniczych "doradców" (np. aplikacji do zdalnego pulpitu).

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz skontaktować się z nami lub porozmawiać z kimś bliskim. Jesteśmy po to, aby pomagać.

Wspólnie zapobiegajmy kolejnym takim sytuacjom!