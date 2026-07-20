Nowe rozwiązania w umundurowaniu policjantów Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Większy komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo policjantów, to główne założenia projektowanych zmian w umundurowaniu. Biuro Logistyki Policji KGP prowadzi prace nad nowymi wzorami odzieży służbowej oraz udoskonaleniem obecnie wykorzystywanych elementów wyposażenia.

Projektowane rozwiązania zakładają zastosowanie nowoczesnych, bardziej wytrzymałych i oddychających materiałów, poprawę ergonomii oraz dostosowanie kroju odzieży do specyfiki codziennej służby. Zmiany mają zapewnić policjantom większą swobodę ruchów i komfort termiczny, a jednocześnie wpłynąć na budowanie profesjonalnego oraz spójnego wizerunku Policji. Pierwsze rozwiązania zostały już wdrożone. W lipcu zrealizowano dostawy nowych koszul służbowych, w tym koszul letnich wykonanych z tkaniny o zwiększonej przepuszczalności powietrza. Nowa konstrukcja ma poprawić komfort funkcjonariuszy podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Trwają również prace nad zmianami w umundurowaniu ćwiczebnym. Nowe rozwiązania mają zapewnić lepsze dopasowanie do sylwetki, większą swobodę ruchów oraz poprawę komfortu termicznego. Zmianie ulegną także rozmieszczenie i pojemność kieszeni. Na umundurowaniu pojawi się znak przynależności państwowej, natomiast oznaczenie stopnia służbowego zostanie przeniesione z naramienników na lewą stronę przodu munduru – nad kieszeń. Zmiany obejmą również nakrycie głowy. Dotychczasową furażerkę ma zastąpić granatowa czapka sportowa z daszkiem, wykonana z wytrzymałej tkaniny typu rip-stop. Rozwiązanie to ma zwiększyć komfort pełnienia służby podczas działań dynamicznych, opadów deszczu oraz silnego nasłonecznienia.

Kolejnym projektowanym elementem jest uniwersalna kurtka służbowa, która docelowo zastąpi kurtkę letnią oraz kurtkę zimową z podpinką i ocieplaczem z polaru. Nowy system będzie składał się z kurtki przeciwdeszczowej oraz kurtki zapewniającej ochronę przed chłodem. Każdy z elementów będzie można użytkować oddzielnie lub łącznie – w zależności od warunków atmosferycznych.

Prace obejmują również nowy wzór letnich spodni służbowych do półbutów. Spodnie będą miały proste, lekko zwężane nogawki, dodatkowe kieszenie oraz elementy odblaskowe umieszczone na zewnętrznych szwach. Zastosowanie lżejszej i bardziej oddychającej tkaniny ma poprawić komfort pełnienia służby w okresie letnim. Obecnie przygotowywana jest partia testowa nowych spodni, która trafi przede wszystkim do policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Stołecznej Policji.

Projektowane zmiany są poprzedzane analizami, pracami koncepcyjnymi oraz testami rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych w warunkach służby. Po nowelizacji przepisów dotyczących umundurowania policjantów planowane jest rozpoczęcie zakupów nowych elementów wyposażenia. Terminy dostaw poszczególnych elementów umundurowania będą uzależnione od możliwości produkcyjnych przemysłu tekstylnego.

(Biuro Logistyki Policji KGP)