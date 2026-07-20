Nie przechodź obojętnie, szybka reakcja policjantów pomogła 52-latkowi Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Czujność i zainteresowanie losem drugiego człowieka mogą uratować życie. Przekonali się o tym policjanci z Prudnika, którzy podczas nocnego patrolu udzielili pomocy 52-letniemu mężczyźnie siedzącemu na chodniku. Początkowo jego stan mógł sugerować, że znajduje się pod wpływem alkoholu, jednak przyczyna była zupełnie inna. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych.

17 lipca 2026 roku, około godziny 3.00 w nocy, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Prudniku patrolowali ulice miasta. Na jednej z nich zauważyli siedzącego na chodniku mężczyznę. Widząc, że może potrzebować pomocy, natychmiast podeszli i nawiązali z nim kontakt.

Podczas rozmowy 52-latek poinformował funkcjonariuszy, że nagle źle się poczuł, dlatego wyszedł na spacer, jednak po chwili nie był już w stanie samodzielnie wstać. Policjanci sprawdzili jego stan, przebadali go na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki monitorowali stan mężczyzny i dbali o jego bezpieczeństwo. Ratownicy medyczni wstępnie ustalili, że 52-latek był odwodniony oraz miał zbyt niski poziom cukru we krwi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy.

Apelujemy o rozwagę i wrażliwość. Niski lub wysoki poziom cukru we krwi może powodować objawy przypominające upojenie alkoholowe, problemy z mową, zaburzenia równowagi, dezorientację czy osłabienie. Nie oceniajmy pochopnie osób, które leżą lub siedzą na chodniku. Czasem wystarczy zainteresować się ich losem i wezwać pomoc pod numer 112, aby uratować ludzkie życie. W okresie wysokich temperatur takie sytuacje są szczególnie niebezpieczne, ponieważ odwodnienie i wyczerpanie organizmu mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia i życia.