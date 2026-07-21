Oszustwo, które widzisz. Uważaj na wideorozmowy - AktualnościPolicja.pl

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Oszustwo, które widzisz. Uważaj na wideorozmowy

Data publikacji 21.07.2026
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Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed znanym schematem oszustwa polegającym na podszywaniu się pod funkcjonariusza Policji lub pracownika banku w celu wyłudzenia środków, które ewoluuje – przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie „wcielić się” w inną osobę podczas rozmowy.

Logo Policji i Związku Banków Polskich FinCERT.PL

Jak działają przestępcy?

  1. Kontakt przez komunikator (rozmowa wideo) - oszust inicjuje rozmowę wideo, podszywając się pod policjanta lub pracownika banku i informując o rzekomym zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu.
  2. Uwiarygodnienie się (autorytet munduru) - rozmówca występuje w mundurze, powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania Policji lub prokuratury.
  3. Dodatkowy kontakt z „pracownikiem banku” - potencjalna ofiara może zostać połączona z kolejną osobą podszywającą się pod pracownika banku (np. poprzez komunikator), która potwierdza wersję oszusta i wzmacnia siłę manipulacji. 
  4. Budowanie presji - sprawca przekonuje, że środki na koncie są zagrożone i konieczne jest natychmiastowe działanie.
  5. Fałszywe „konto techniczne” - sprawca nakłania do przelania środków na wskazany rachunek, określany jako „techniczny” lub „bezpieczny”.
  6. Wykonanie transakcji - klient zatwierdza przelewy, co prowadzi do utraty środków i ich przekazania na rachunek kontrolowany przez oszustów.

Sygnały ostrzegawcze 

  • Nieoczekiwany kontakt wideo od „policjanta” lub „pracownika banku”;
  • Rozmówca wywiera presję i mówi o pilnej konieczności działania;
  • Informacja o rzekomym zagrożeniu środków lub kredycie „na Twoje dane”;
  • Prośba o udział w „tajnej akcji policyjnej”;
  • Prośba o przesłanie pieniędzy na „konto techniczne” lub „bezpieczne” - w celu ich ochrony;
  • Niespójności w informacjach lub dziwne zachowanie rozmówcy (np. nienaturalny obraz, sztuczność postaci).

Jak się chronić

  • Nigdy nie przelewaj pieniędzy na polecenie rozmówcy - bank nigdy nie prosi o przekazanie środków w celu ich „zabezpieczenia” na konto techniczne lub „bezpieczne”.
  • Policja ani bank nie prowadzą „akcji”, które wymagają przelewów klientów.
  • Nie działaj pod presją - oszuści celowo wywołują pośpiech i stres.
  • Dokładnie sprawdzaj szczegóły każdej transakcji przed jej zatwierdzeniem.
  • Nie udostępniaj danych do logowania ani kodów autoryzacyjnych.
  • Jeśli coś cię niepokoi przerwij rozmowę i skontaktuj się z bankiem - zadzwoń na oficjalną infolinię.

Plakat na którym umieszczone są informacje zawarte w tekście.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego)
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FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - jednostka operacyjna funkcjonująca w ramach Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP, stanowiąca Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ang. Information Sharing and Analysis Center – ISAC) polskiego sektora bankowego.

 

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