Oszustwo, które widzisz. Uważaj na wideorozmowy
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed znanym schematem oszustwa polegającym na podszywaniu się pod funkcjonariusza Policji lub pracownika banku w celu wyłudzenia środków, które ewoluuje – przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie „wcielić się” w inną osobę podczas rozmowy.
Jak działają przestępcy?
- Kontakt przez komunikator (rozmowa wideo) - oszust inicjuje rozmowę wideo, podszywając się pod policjanta lub pracownika banku i informując o rzekomym zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu.
- Uwiarygodnienie się (autorytet munduru) - rozmówca występuje w mundurze, powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania Policji lub prokuratury.
- Dodatkowy kontakt z „pracownikiem banku” - potencjalna ofiara może zostać połączona z kolejną osobą podszywającą się pod pracownika banku (np. poprzez komunikator), która potwierdza wersję oszusta i wzmacnia siłę manipulacji.
- Budowanie presji - sprawca przekonuje, że środki na koncie są zagrożone i konieczne jest natychmiastowe działanie.
- Fałszywe „konto techniczne” - sprawca nakłania do przelania środków na wskazany rachunek, określany jako „techniczny” lub „bezpieczny”.
- Wykonanie transakcji - klient zatwierdza przelewy, co prowadzi do utraty środków i ich przekazania na rachunek kontrolowany przez oszustów.
Sygnały ostrzegawcze
- Nieoczekiwany kontakt wideo od „policjanta” lub „pracownika banku”;
- Rozmówca wywiera presję i mówi o pilnej konieczności działania;
- Informacja o rzekomym zagrożeniu środków lub kredycie „na Twoje dane”;
- Prośba o udział w „tajnej akcji policyjnej”;
- Prośba o przesłanie pieniędzy na „konto techniczne” lub „bezpieczne” - w celu ich ochrony;
- Niespójności w informacjach lub dziwne zachowanie rozmówcy (np. nienaturalny obraz, sztuczność postaci).
Jak się chronić
- Nigdy nie przelewaj pieniędzy na polecenie rozmówcy - bank nigdy nie prosi o przekazanie środków w celu ich „zabezpieczenia” na konto techniczne lub „bezpieczne”.
- Policja ani bank nie prowadzą „akcji”, które wymagają przelewów klientów.
- Nie działaj pod presją - oszuści celowo wywołują pośpiech i stres.
- Dokładnie sprawdzaj szczegóły każdej transakcji przed jej zatwierdzeniem.
- Nie udostępniaj danych do logowania ani kodów autoryzacyjnych.
- Jeśli coś cię niepokoi przerwij rozmowę i skontaktuj się z bankiem - zadzwoń na oficjalną infolinię.
(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego)
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FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - jednostka operacyjna funkcjonująca w ramach Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP, stanowiąca Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ang. Information Sharing and Analysis Center – ISAC) polskiego sektora bankowego.