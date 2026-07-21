Oszustwo, które widzisz. Uważaj na wideorozmowy

Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed znanym schematem oszustwa polegającym na podszywaniu się pod funkcjonariusza Policji lub pracownika banku w celu wyłudzenia środków, które ewoluuje – przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie „wcielić się” w inną osobę podczas rozmowy.