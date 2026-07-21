Po pościgu zatrzymali 19-latka przewożącego sześciu nielegalnych migrantów Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zatrzymali po pościgu 19-latka kierującego samochodem marki Kia, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził sześciu obywateli Etiopii. Jak przyznał, odebrał ich z okolic granicy litewskiej i miał pomóc im dotrzeć do Niemiec. Wszyscy cudzoziemcy wraz z kierowcą zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Do zdarzenia doszło podczas wieczornej służby. Policjanci otrzymali od dyżurnego Placówki Straży Granicznej w Sejnach informację o samochodzie marki Kia, który miał poruszać się od strony Rajgrodu w kierunku Grajewa i prawdopodobnie przewozić nielegalnych migrantów.

Policjanci zauważyli wskazany pojazd na jednej z ulic Grajewa i od razu podjęli próbę zatrzymania auta do kontroli. Kierujący zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę w kierunku Szczuczyna. Policjanci natychmiast podjęli pościg. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego – korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy i nie stosował się do przepisów. W pewnym momencie kierujący skręcił w boczną ulicę, a następnie wjechał na pole kukurydzy. Tam zatrzymał pojazd i próbował uciec pieszo. Gęsta roślinność uniemożliwiła mu jednak sprawne oddalenie się. Policjanci natychmiast go zatrzymali.

Podczas sprawdzania pojazdu funkcjonariusze ujawnili sześciu cudzoziemców – czterech znajdowało się na tylnej kanapie, a dwóch w przestrzeni bagażowej. 19-letni kierujący przyznał, że za przewóz miał otrzymać 15 tysięcy złotych. W trakcie kontroli ujawniono dokumenty potwierdzające tożsamość mężczyzn – wszyscy byli obywatelami Etiopii.

Kierujący samochodem wraz z sześcioma cudzoziemcami oraz pojazdem zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

19-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz pomoc w organizowaniu niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej i przewożenie cudzoziemców przebywających na terytorium Polski wbrew przepisom. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Za popełnione wykroczenia drogowe został ukarany mandatami karnymi.